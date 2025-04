La tensione nello studio di Ne Vedremo delle Belle è esplosa in diretta durante l’ultima puntata, quando Patrizia Pellegrino ha deciso di regolare i conti con Frank Matano, dopo una battuta che l’attrice e showgirl aveva vissuto come un attacco personale. Tutto era iniziato la settimana precedente, quando il giudice del programma aveva ironizzato sulla performance della Pellegrino. Un’uscita che non era affatto andata giù alla diretta interessata, tanto da spingerla a sbottare sui social e insultare pubblicamente Matano.

Ieri sera, appena arrivata al centro dello studio, la Pellegrino non ha perso tempo: si è rivolta con decisione a Matano, fingendo inizialmente di confonderlo con Alberto Matano. Poi, senza mezzi termini, lo ha accusato: “Tu da qui in avanti devi imparare a rispettare le signore. Hai detto delle cose molto brutte nei miei confronti. Io ho 43 anni di carriera, tu nemmeno eri nato. Quando dici certe cose devi sciacquarti la bocca, con me e con tutte le signore come me”. Un attacco diretto e senza filtri, che ha gelato lo studio e messo in difficoltà anche gli altri presenti.

Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino contro Frank Matano

Il tentativo di mediazione da parte di Valeria Marini è stato immediatamente respinto con tono tagliente da Patrizia, che le ha intimato: “Valeria sto parlando io e stai zitta!”. Il confronto, ormai degenerato, ha assunto toni sempre più aspri quando Matano ha preso la parola per rispondere alle accuse. Con un’espressione visibilmente contrariata, il comico ha replicato: “Tu in realtà hai fatto un po’ la matta ta, perché mi hai dato pubblicamente dello str0**o. Mi dispiace, ma questo è volgare. Non sei per nulla autoironica”.

La replica della Pellegrino non si è fatta attendere, e con altrettanta foga ha ribadito: “Te lo ripeto pure, posso? L’ho pensato. Io qui posso essere me stessa e ti dico che sei uno str0n*o. Se tu avessi detto quella cosa con ironia io non mi sarei arrabbiata”. L’attrice ha poi raccontato di aver ricevuto telefonate dai familiari, preoccupati e indignati per quanto accaduto in trasmissione: “Mi hanno chiamato tutti i miei parenti di Milano dicendomi: Patrizia ma cosa ti ha detto quello? Ma come si permette? Ti ha offeso in diretta dopo tutta la carriera che hai”.

Matano, per nulla intimorito, ha chiuso con una battuta al vetriolo che ha ulteriormente acceso gli animi: “Ma i tuoi parenti sono gli unici che ti vogliono bene”. Solo a questo punto, con grande fatica, Valeria Marini è riuscita finalmente a prendere la parola, prendendo le difese del giudice e redarguendo la collega: “Hai sbagliato tu a dare un epiteto non carino nei confronti di Frank, che ha il ruolo di giudicare. Le parolacce non si usano mai. È sbagliato insultare. Lui ha fatto una battuta ironica. Anche su di me dicono cose, ma io non insulto”.

Patrizia Pellegrino litiga aspramente con Frank Matano e Valeria Marini ancora prima di esibirsi. Mara Venier brava a enfatizzare le tensioni. Così si fa. #nevedremodellebelle — MarcoB. (@SunshineMarcoB) April 5, 2025

Il clima tra i concorrenti e la giuria del programma si fa dunque sempre più incandescente, lasciando presagire nuove scintille nelle prossime puntate. Le parole di Valeria Marini sembrano aver riportato un minimo di ordine, ma l’equilibrio in studio resta precario. Intanto, il pubblico assiste a uno spettacolo sempre più acceso, in cui l’intrattenimento si fonde con vere e proprie faide personali.