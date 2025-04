Un momento inaspettato ha scosso l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show del prime time di Rai Uno. Valeria Marini ha avuto un crollo emotivo durante le prove, lasciando la sala in lacrime dopo aver detto con voce rotta: “Scusatemi, non ce la faccio, mi viene da piangere”. Uno dei membri dello staff ha provato a trattenerla per capire cosa stesse succedendo, ma lei ha aperto la porta ed è uscita di fretta. Poco dopo, la verità è venuta a galla.

È stata una puntata complicata per Valeria Marini. La soubrette è una delle concorrenti più amate dello show condotto da Carlo Conti che vede sfidarsi dieci donne del mondo dello sin varie discipline artistiche: canto, ballo, conduzione. Dietro le quinte, Valeria ha confessato di soffrire per le frecciatine e le critiche delle colleghe. Un clima di tensione che l’ha portata a sfogarsi davanti alle telecamere.

“È disperata”. Ne vedremo delle belle, caos dietro le quinte: crollo totale di Valeria Marini. Tutti intorno a lei

“Mi è dispiaciuto per la scorsa puntata, quando ho cantato Cuoricini. All’inizio ero contenta, pensavo: ‘Finalmente posso esprimermi e fare bella figura’. E invece. Diciamo che me la sono cavata. Ma dopo lo spettacolo alcune cose mi hanno dato fastidio. Le battutine delle altre, comincio a percepire che sorridono davanti e poi dietro parlano. E questo mi dispiace molto”.

Visibilmente scossa, Marini ha aggiunto: “Io non avevo bisogno di fare questo programma per tornare alla ribalta. Ho tanti impegni, anche importanti. Voglio fare bene, ma non sto a sgomitare. Non sono falsa. Qui, invece, sento lanciare frecce dietro le spalle. Ora la gara si riapre con una Valery diversa: tiro fuori la tigre”.

La regia ha mostrato una clip con i commenti delle altre su Valeria. Matilde Brandi, con tono ironico, ha detto: “Ragazze, chiudiamo Valeria in un camerino”. Veronica Maya ha rincarato la dose: “Ma quella farebbe il panico! Pare che non la sentite come starnazza? Fa il fango totale su tutte le coreografie”. Carmen Russo si è lamentata della “presenza ingombrante” della Marini: “Se ti metti vicino a lei sparisci. Io sono dovuta passare dalla seconda alla terza fila”. Neanche Adriana Volpe non si è risparmiata: “Dice sempre ‘amore, io di lato non mi metto’”.

Valeria ha comunque voluto affrontare le sue : “Chi è falsa qui? Avanti! Io no di sicuro. Da adesso in poi divento competitiva”. Ma poi ha avuto un cedimento psicologico. Mentre ins sala prove cantavano il brano “Non sono una signora”, Valeria si è allontanata dal gruppo in preda a un crisi: “Mi viene da piangere. Quando sono stanca, crollo. Scusatemi”.

Un momento di fragilità che ha spiazzato il pubblico, da sempre abituato a vedere in lei una donna forte, ironica e pronta a rispondere col sorriso. Questa volta, però, è venuta fuori un’altra Valeria. Più vulnerabile, più vera. E forse anche più determinata.