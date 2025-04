The Couple si sta avvicinando per il suo esordio, infatti il nuovo programma di Ilary Blasi inizierà precisamente lunedì 7 aprile. E tra i concorrenti potrebbero esserci due protagonisti di Uomini e Donne, una coppia, che farebbero impazzire di gioia i telespettatori di Canale 5.

Infatti, la bomba è stata sganciata dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Parlando di The Couple, si è soffermato su questa coppia di Uomini e Donne che prometterebbe scintille. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e cosa ha rivelato l’esperto del dating show di Maria De Filippi.

Leggi anche: “C’è anche la campionessa”. The Couple, spoiler di Federica Panicucci sui concorrenti





The Couple, una coppia di Uomini e Donne nel cast? La notizia bomba

Pugnaloni ha quindi rotto il silenzio su The Couple a pochi giorni dal suo avvio. E in lizza per il montepremi da un milione di euro potrebbe esserci questa coppia di Uomini e Donne. Si è scoperto qualcosa in più su di loro, anche se una cosa importantissima non è ancora stata svelata.

Questo quanto riferito dal blogger, esperto di UeD: “Nulla di certo, solo voci di corridoio ma possibile coppia over di UeD a The Couple. Convocazione ieri a Roma, lunedì mattina ritireranno i cellulari ai concorrenti. Vedremo”. Non si conoscono però i nomi di questi due protagonisti.

Non resta che attendere il 7 aprile per avere il quadro della situazione più chiara e conosceremo perfettamente il cast ufficiale di The Couple.