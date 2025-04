“Nel cast di The Couple ci sarà anche lei, la campionessa olimpionica”. Uscito adesso il nome bomba per il nuovo reality game di casa Mediaset al via il prossimo 7 aprile su Canale 5. Nell’ultima puntata di Mattino Cinque Federica Panicucci e Francesco Vecchi, prima di salutare il pubblico a casa e dare appuntamento a lunedì, sono tornati a parlare dell’attesissimo programma di Ilary Blasi. In questa occasione hanno anche colto la palla al balzo per lanciare uno spoiler sul cast.

Panicucci e Vecchi hanno rivelato che tra i concorrenti vedremo una delle più grandi protagoniste della storia dello sport italiano. Un vero colpo per Mediaset. Il nome in questione in realtà circolava da qualche giorno. E c’è chi già parla di lei come possibile vincitrice finale, visto che a quanto pare molte prove del gioco sono proprio prove di resistenza fisica. Si aggiunge ai nomi già noti di Jasmine Carrisi, con coppia con l’amico Pierangelo Greco e a quello di Manila Nazzaro, con il marito Stefano Oradei. La campionessa, invece, come rivelato poco fa, gareggerà insieme a sua sorella, con la quale c’è un legame fortissimo

“C’è anche la campionessa”. The Couple, spoiler di Federica Panicucci sui concorrenti

Federica Panicucci ha svelato il nome della campionessa di pugilato Irma Testa con queste parole: “Ha 27 anni e ha iniziato la sua carriera a 12 anni per seguire la sorella, a 14 si trasferisce ad Assisi ed è l’inizio della sua brillante carriera… Bronzo ai Giochi Olimpici del 2020 a Tokyo (pesi leggeri. ndr), Oro mondiale nel 2013 in Bulgaria e miglior atleta nel 2015 a Taiwan…”. Federica Panicucci ha ricordato poi altre curiosità sulla carriera di Irma.E ha aggiunto: “La sua determinazione e coraggio sono stati di ispirazione per molti”.

Irma, come detto, farà coppia con sua sorella Lucia. Loro due sono molto legate. come sottolineato sempre da Panicucci: “Per Irma la sorella Lucia è come una seconda madre: Lucia ha rinunciato alla carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata agli Europei, il sogno della sorella è diventato anche il suo. Nonostante i percorsi diversi non si sono mai separate”. “Bella questa sorellanza”, ha esclamato Vecchi. E ancora Panicucci: “Da vedere. Poi è un reality game e ci sono tante prove. L’affinità è fondamentale. ” Quest’ultima ha poi ricordato che nel programma condotto da Ilary Blasi c’è in palio ben 1 milione di euro.

In The Couple – Una vittoria per due i concorrenti, in coppia, dovranno affrontare prove fisiche e mentali, superare strategie e affrontare una convivenza forzata. Solo una coppia riuscirà a vincere, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori. Tra i concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi anche Jasmine Carrisi che, ospite di Mattino Cinque News, ha rivelato che parteciperà insieme all’amico make-up artist Pierangelo Greco, e Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei che hanno parlato della loro partecipazione al programma ospiti di Pomeriggio Cinque.