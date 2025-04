Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme in tv per annunciare ufficialmente la novità. Com’è noto, la showgirl e conduttrice e il ballerino formano una delle coppie più belle e unite degli ultimi tempi. Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, era stata l’ex Miss Italia a chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina.

In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere. Poi l’incontro con Stefano a Ballando con le stelle e nel giro di pochi mesi è diventato suo marito. Si sono sposati a maggio 2024 e dopo lla cerimonia civile in Campidoglio si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la notizia ufficiale in tv

“Stiamo vivendo una favola”, aveva raccontato Manila in un’intervista a Di più. “Non credevo nel colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così intense in così poco tempo. Ora ci credo, e stiamo realizzando la nostra favola”. A Verissimo di Silvia Toffanin aveva parlato della difficoltà di avere un figlio.

L’augurio è che succeda presto ovviamente ma nel frattempo c’è un altro progetto a brevissima scadenza per la coppia: partecipare al nuovo reality di Canale 5. Manila Nazzaro e Stefano Oradei dunque si preparano a vivere qualcosa di unico e speciale insieme, ossia l’avventura a The Couple.

“Sarà un gioco basato sull’affinità e quindi non sono preoccupata, è il nostro punto di forza” ha spiegato lei a Pomeriggio 5 aggiungendo anche che per il momento, sanno molto poco del meccanismo di The Couple. “Siamo una coppia anche nella vita e questo potrebbe essere il nostro vero punto di forza” ha assicurato lui. Insomma, pronti per vederli insieme in tv? Sono la seconda coppia ufficiale dopo quella composta da Jasmine Carrisi e il suo ex.