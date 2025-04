Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato potrebbe presto fare ritorno in televisione. E non in un programma qualsiasi, ma addirittura ne Le Iene, storico show di Italia 1 noto per i suoi servizi irriverenti e d’inchiesta. A far esplodere la notizia è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che nelle ultime ore ha parlato apertamente di un presunto interesse da parte della redazione del programma nei confronti del modello padovano.

Tutto è iniziato nel corso della finale del reality, quando Lorenzo, una volta eliminato, è stato accolto in studio da Alfonso Signorini. Tra bilanci, emozioni e riflessioni sull’esperienza vissuta nella Casa, il conduttore ha lanciato una domanda apparentemente innocua: “Ti piacerebbe fare l’inviato a Le Iene?” Un momento sfuggito ai più, passato sotto traccia in una serata carica di colpi di scena. Ma oggi, quelle parole sembrano assumere un altro peso.

Lorenzo di nuovo in tv da protagonista? La soffiata

Venza, che già subito dopo la finale aveva accennato a “progetti televisivi in arrivo” per Spolverato, è tornato sull’argomento parlando con alcune fan dell’ex gieffino. Secondo quanto riportato, la produzione de Le Iene avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti di Lorenzo, valutandolo come possibile nuovo volto per la prossima stagione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, dividendo il pubblico tra entusiasmo e scetticismo.

Il nome di Spolverato non è infatti estraneo alla polemica. Negli ultimi mesi, il 28enne è finito al centro di diverse controversie, tra accuse, critiche e tensioni che hanno coinvolto persino il Codacons e alcune realtà televisive. Un fiume di polemiche che avrebbe contribuito – secondo alcune voci – alla decisione di Shaila Gatta di troncare pubblicamente la loro relazione durante la finale del Grande Fratello.

A detta di Venza, infatti, la ballerina avrebbe temuto ripercussioni sulla propria immagine e sul suo futuro professionale, arrivando a convincersi che Lorenzo fosse ormai inviso a Mediaset. Ma la realtà, almeno secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere diversa. A dispetto delle dicerie che lo davano “radiato” dalla televisione, Spolverato sembrerebbe invece aver attirato l’interesse di uno dei programmi più noti del palinsesto di Italia 1. Una vera e propria rivincita, se confermata, per chi lo dava già per spacciato sul fronte mediatico.

È bene precisare, tuttavia, che si tratta ancora di voci non confermate. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata né da parte della redazione de Le Iene, né da Mediaset, né tantomeno dallo stesso Lorenzo. Inoltre, resta poco chiaro quale sia la fonte diretta delle informazioni fornite da Venza, alimentando dubbi sull’effettiva concretezza dell’indiscrezione. In attesa di scoprire se il modello diventerà davvero un nuovo volto del programma cult di Italia 1, una cosa è certa: la sua avventura fuori dalla Casa è appena cominciata. E potrebbe avere in serbo sviluppi inaspettati.