La rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a far parlare, specialmente tra i fan che avevano visto nei due ex gieffini – ribattezzati affettuosamente “Shailenzo” – una coppia da copertina. A scuotere gli animi è stato il sorprendente epilogo della loro relazione, consumatosi in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello il 31 marzo. Una fine che, per Lorenzo, è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Shaila ha scelto di mettere un punto definitivo alla loro storia dopo mesi di incertezze e tira e molla, dichiarando pubblicamente di aver ritrovato sé stessa e una nuova consapevolezza durante il periodo passato fuori dalla Casa. Una presa di posizione netta, che ha lasciato Lorenzo spiazzato. Fino a quel momento, il modello era convinto che, una volta usciti dal reality, ci sarebbe stata una possibilità per ricominciare. A testimoniarlo, le numerose dediche social che aveva rivolto all’ex velina nei giorni precedenti alla finale.

Lorenzo, il messaggio per Shaila dopo il GF?

Ma come ha reagito Lorenzo dopo la rottura in diretta nazionale? Per ora, ha scelto il silenzio. Nessun commento diretto su Shaila, nessuna replica alle sue parole. Solo qualche ringraziamento ai fan, apparizioni in compagnia di altri ex coinquilini del reality e post generici sui social. Finché, giovedì 3 aprile, è arrivato un gesto che ha riacceso la curiosità dei più attenti: durante una cena con l’amico ed ex gieffino Michael Castorino, Spolverato ha condiviso la frase contenuta nel suo “biscotto della fortuna”, che recitava: “Avere un obiettivo ben preciso e nessuno vi può fermare”.

Una semplice citazione motivazionale o un messaggio in codice per Shaila? I fan più romantici si sono subito lanciati in ipotesi: per molti, quel pensiero è stato letto come un segnale che Lorenzo non abbia del tutto rinunciato alla speranza di riconquistare l’ex compagna. Qualcuno parla già di “tentativo di riavvicinamento”, altri si aggrappano all’idea di un chiarimento, ma al momento si tratta solo di congetture nate tra le pieghe di un social network affamato di storie d’amore.

Dall’altra parte, però, Shaila sembra aver voltato pagina in maniera definitiva. Lo ha confermato anche in un messaggio privato inviato a Daniele Dal Moro, dove ha ribadito con fermezza di aver scelto di mettere sé stessa al primo posto e di voler andare avanti da sola, lasciandosi alle spalle una relazione che, a suo dire, aveva perso equilibrio.

Lorenzo, pur evitando di approfondire pubblicamente i motivi della separazione, ha ammesso che non sta attraversando un momento facile. I dettagli restano nel privato, ma la sua presenza online, seppur discreta, lascia intravedere il peso emotivo della fine di una storia che, almeno da parte sua, sembrava tutt’altro che conclusa.

Ora resta solo da vedere se quel “biscotto della fortuna” era davvero una frecciatina nostalgica o soltanto un mantra per ripartire. Quel che è certo è che, tra chi sogna un ritorno e chi sostiene la scelta di Shaila, gli “Shailenzo” continuano a dividere. Anche da separati.