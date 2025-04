“Ecco chi proteggeva Lorenzo al GF”. Helena fa il nome in tv ma non cancella i dubbi. E Signorini resta zitto

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello i riflettori non si sono spenti del tutto. Nelle ore scorse Helena Prestes è tornata a parlare di Lorenzo Spolverato raccontando ai microfoni di Striscia la Notizia chi fosse il suo misterioso protettore. Anche Signorini, nel corso delle puntate, era sembrato scettico sulla decisione della produzione di tollerare i comportamenti Spolverato. Lo aveva detto senza sé e senza ma.

“Gli atteggiamenti di Lorenzo? Posso dire che effettivamente in passato sono state squalificate delle persone per molto meno. Se resta perché dà tanto al programma? Può essere, non mi stupirei. Come ho già detto, dipendesse da me io lo squalificherei, un bel calcione dietro e via fuori”, spiegava Signorini.





Grande Fratello, Helena: “Lorenzo protetto da un grande fratellino”

E ancora: “Cosa posso farci? Se dico ‘buttiamolo fuori’ e mi dicono ‘resta dentro’… Però posso capire, funziona, però sottolineo che io non sono d’accordo con questo”. Molti avevano parlato della capacità di Spolverato di fare audience e che in un’edizione deboli di ascolti sarebbe stato folle togliere l’unico in grado di tenere alta l’attenzione.

Anche Helena ha detto lo sua. Lo ha fatto ieri ai microfoni di Striscia la Notizia. “Senta, ma dica la verità tra noi, ma Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?”, ha chiesto Valerio Staffelli. E lei: “No”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco. Se era protetto da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino”. Un nome che molti sui social hanno associato ad autore (più autori?) del programma. Insinuazioni che non cancellano i dubbi. Per ora Signorini resta in silenzio, ma chissà che non parlerà presto.

Nel corso della stessa intervista Helena aveva parlato anche di altri concorrenti. Tra una battuta e l’altra, la modella ha fatto partire la sua personale lista nera degli inquilini non proprio indimenticabili: “Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… Zeudi Di Palma“. A quest’ultima ha riservato la chicca più gustosa: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici…“.