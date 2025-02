Alle 21:30 su Canale 5 è stata trasmessa la finale di Io Canto Senior 2025. In gara sono rimasti 12 concorrenti e nel corso della serata è stato annunciato il vincitore. Le performance sono state accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Alla guida dello show il pubblico ha ritrovato Gerry Scotti, che, insieme ad Antonella Clerici, affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025.

I partecipanti, tutti over 45, hanno cercato di conquistare il premio di 30.000 euro in gettoni d’oro, portando sul palco la loro passione per la musica, che li ha accompagnati nel corso della vita. Tra i finalisti, l’agente penitenziario di Rebibbia Alessandro Rea, 47 anni; l’ex insegnante della provincia di Pisa Anna Paola Andreini, 78; Caterina Arena, 51, casalinga; il manager Emiliano Curioni, 55, di Massalengo (Lodi); la 49enne Filomena Migliaccio, insegnante di scuola primaria a Pozzuoli (Napoli); e Gabriele Paolucci, 44 anni, manutentore toscano.

Io Canto Senior, ecco chi è il vincitore 2025

La vittoria di Alessandro Rea a Io Canto Senior 2025 ha rappresentato il culmine di una serata ricca di emozioni e grande musica. Il 47enne romano, inizialmente non tra i favoriti, ha saputo ribaltare le previsioni nel corso della gara. Dopo la prima manche, infatti, si trovava a metà classifica, ma con determinazione è riuscito a risalire la graduatoria. Nel corso delle prime due manche, ben sei concorrenti hanno dovuto abbandonare la competizione. Successivamente, durante la manche dedicata ai duetti, Alessandro Rea si è esibito con Fausto Leali interpretando “Kiss”.

A quel punto, la selezione si è ristretta a quattro super finalisti: oltre a Rea, sono arrivati in fondo Saba De Rossi, Gabriele Paolucci e Giorgio Zuccolo. Nella fase decisiva dello show, Alessandro Rea ha nuovamente cantato con Fausto Leali e ha poi proposto il suo pezzo di punta, “Delilah” di Tom Jones. Alla fine, il verdetto ha sancito il suo trionfo con 160 punti, seguito da Saba De Rossi con 113, Giorgio Zuccolo con 107 e Gabriele Paolucci con 95 punti.

Alessandro Rea è il vincitore della prima edizione di #IoCantoSenior! 💕✨🏆

Grazie Gerry, Roberto Cenci, il maestro Chiaravalle!

W la musica.

Alla prossima! pic.twitter.com/8kYylQSXbY — 𝐂𝐮𝐜𝐮 💕✨🐢 (@ilbreano) February 1, 2025

Dopo la proclamazione, il vincitore ha espresso tutta la sua gioia per avere accanto la madre in un momento così speciale, dichiarando: “da lei è cominciato tutto”. È stata proprio lei a segnalargli il casting del programma e a spronarlo a partecipare alle selezioni. “Non volevo iniziare questo percorso, ma una volta convinto sono andato al primo provino e da lì è stata un’esperienza incredibile. Mia mamma c’è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte”.