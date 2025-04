Brutto episodio a due giorni dalla finale del Grande Fratello. Ilaria Galassi si è resa protagonista di un gesto sgradevole ai danni di Alfonso Signorini e ora le polemiche stanno divampando in rete. A denunciare l’accaduto è stata l’influencer Deianira Marzano, che è riuscita a catturare la prova nonostante la Non è la Rai avesse cancellato tutto.

Ilaria Galassi è stata smascherata dopo il suo gesto contro Signorini, destinato a fare rumore ancora per lungo. Il conduttore non ha ancora replicato e non sappiamo se vorrà farlo, ma l’esperta di gossip e televisione ha puntato il dito contro la ex concorrente del reality show.

Grande Fratello, Ilaria Galassi contro Signorini: cancella tutto, ma la prova resta

Tutto è nato da una storia su Instagram postata da Ilaria Galassi. L’ex protagonista del Grande Fratello non ha avuto un rapporto idilliaco con Signorini, ma nessuno si sarebbe aspettato addirittura qualcosa di simile fatto online. Ha postato una foto ritraente tutti i personaggi dell’edizione 2024-2025 e sull’immagine di Alfonso ha inserito una cosa inaspettata.

Ilaria ha inserito due emoticon sugli occhi della foto di Signorini, raffiguranti le feci, e Deianira Marzano si è scagliata così contro la Galassi: “Ma dico io, per quanto possa non piacerti Signorini, comunque ti ha dato una possibilità. Poi levi la storia, ma tanto la metto io: la tua volgarità resta“.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, con qualche eventuale spiegazione da parte di Ilaria Galassi.