Nelle ultime ore, sul web è esplosa una forte polemica riguardo a un gesto compiuto da Giglio nei confronti di Helena Prestes. Non è la prima volta che accade, visto che già domenica scorsa un suo comportamento aveva sollevato numerose critiche e accuse da parte dei fan del Grande Fratello della modella brasiliana.

Andiamo con ordine e vediamo cosa è successo domenica nella casa del Grande Fratello. Helena aveva organizzato una finta intervista con Mattia Fumagalli, simulando un talk show. Stefania Orlando si era calata nel ruolo di presentatrice, Maria Teresa Ruta in quello di opinionista, mentre Helena e Amanda Lecciso si occupavano di porre le domande all’istruttore di sci. Tuttavia, durante lo svolgimento dell’intervista, alcuni concorrenti hanno iniziato a emettere suoni di scherno e commenti provocatori, generando malumori nella Casa.

Grande Fratello, bufera per il gesto di Giglio verso Helena: il pubblico si divide

Giglio ha attirato l’attenzione quando, mentre Helena stava parlando, ha imitato il verso di una scimmia. Questo gesto ha infastidito la brasiliana, che ha chiesto a tutti di fare silenzio, sostenuta da Stefania. Un episodio simile si era verificato qualche giorno prima, quando Maxime Mbanda aveva fatto uno scherzo a Prestes, suscitando in lei una reazione tra urla e risate. Anche in quell’occasione, il parrucchiere aveva imitato il suono della scimmia.

Nelle ultime ore si è accesa una nuova polemica attorno a Giglio. Pare infatti che il parrucchiere toscano abbia sputato dell’acqua addosso a Helena, gesto che ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Su X, tantissimi utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica immediata del concorrente. Al momento non c’è alcun video, quindi non è possibile ricostruire cosa è successo davvero, anche se molti altri utenti hanno dato un’altra versione dei fatti, ovvero che si sia trattato semplicemente di un gioco tra lui e Helena.

Non c'è da ridere, giglio sputa in faccia ad Helena e questo è più grave del bollitore, vediamo se fanno uscire questo cornuto nato — Alexy (@Alexandro90o) February 26, 2025

Le cose che sono successe solo ieri:

-Giglio sputa in faccia ad Helena e dice che ha goduto nel farlo

-Chiara dice che le regine (come H) devono essere impiccate

-Z la accusa di omofobia

ORA BASTA! SALVIAMO QUESTA RAGAZZA O USCIRÀ DISTRUTTA.#heleners #helevier #grandefratello — edez 〽️ (@slepzty) February 26, 2025

Giglio che conferma che ha sputato l'acqua apposta ad helena.

Merdaccia umana.#grandefratello — MADAME TREMAINE (@madame_tremaine) February 25, 2025

Nonostante questa nuova versione dei fatti, a far discutere ancora sono state alcune dichiarazioni dello stesso parrucchiere. Sembra infatti che, in un momento successivo, Giglio si sia detto entusiasta di aver potuto sputare in faccia alla modella, suscitando così la furia dei sostenitori di Helena Prestes. “Ma Giglio che ha sputato l’acqua in faccia a Helena”, “Le cose che sono successe solo ieri: – Giglio sputa in faccia ad Helena e dice che ha goduto nel farlo – Chiara dice che le regine (come H) devono essere impiccate – Z la accusa di omofobia”, si legge su X.