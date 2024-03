Isola dei Famosi 2024, il countdown è ufficialmente partito. Archiviato il Grande Fratello di Alfonso Signorini con la vittoria di Perla Vatiero è il momento di pensare al naufrago o naufraga che trionferà nella prima edizione del reality targato Vladimir Luxuria. Il prossimo 8 aprile debutterà come conduttrice dopo aver vinto l’Isola e anche dopo essere stata una delle migliori opinioniste, insieme a Nicola Savino.

Al suo fianco, in studio, potrà contare su Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis e del giornalista del Tg5 Dario Maltese. Novità anche sul fronte inviato dall’Honduras: dopo tanti anni il pubblico di Canale 5 non ritroverà Alvin ma Elenoire Casalegno. E ora il cast, che si sta concludendo proprio in questi giorni. Qualche nome è arrivato dai profili social del reality, qualcun altro nei programmi.

Isola dei Famosi 2024, “il vip ha rifiutato”

A quanto pare il cast che è pronto a naufragare nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi è composto da 7 donne e 6 uomini, anche se ovviamente se ne aggiungeranno altri. Nella 18esima edizione ritroveremo Valentina Vezzali, ex schermitrice nonché pluri-medaglia d’oro alle Olimpiadi, la showgirl Matilde Brandi, l’ex attrice a luci rosse Selen e l’attrice Marina Suma.

Ancora, sbarcheranno Maité Yanes, modella spagnola comparsa in uno degli ultimi film di Leonardo Pieraccioni, Greta Zuccarello, la ex ballerina di Ciao Darwin e Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista e Miss Italia dell’anno scorso. Tra gli uomini l’attore di Terra amara Aras Senol, Joe Bastianich, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco, vincitore di MasterChef e Artur Dainese, modello ex concorrente di Supervivientes.

Ma no, come avete visto non ci sarà il nome “top” spoilerato pochi giorni fa. Il “colpaccio” Luca Laurenti non è andato a buon fine. Si è molto parlato negli ultimi giorni della spalla di Paolo Bonolis come concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 ma ora, a RTL 102.5, nel programma Password, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che ha rifiutato. Peccato, era sicuramente una bella occasione per vederlo in vesti inedite.