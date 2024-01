Ennesima polemica al Grande Fratello su Anita. I telespettatori hanno registrato una sua dichiarazione, fatta ad alcuni coinquilini, che ha fatto arrabbiare tantissima gente. Ad essere coinvolta nel discorso è stata Beatrice, ma in particolare a far imbestialire tutti è stato ciò che lei ha saputo ancora una volta prima di tutti. E ora c’è grande malcontento per questo.

Infatti, nella casa del Grande Fratello in più di un’occasione Anita è stata accusata di conoscere anzitempo ciò che succede nel programma condotto da Signorini. E anche prima delle puntate in diretta. Si è addirittura vociferato di una sua presunta relazione con un autore del reality show, mai confermata in via ufficiale. E ora un’altra frase che ha lasciato sgomenti.

Grande Fratello, Anita ancora nella bufera: “Ha il cu*** protetto”

Un profilo di X, che spesso e volentieri posta cose del Grande Fratello e che si ispira ad un’ex protagonista del reality, Soleil Sorge, ha condiviso il filmato su Anita. Quest’ultima ha parlato di Beatrice e l’internauta ha commentato: “Questa ogni volta sa sempre tutto prima di tutti, ah quanto è bello giocare quando all’interno del gioco hai il cu*** protetto, non è vero Anita?”.

Ad aver alzato il polverone sono state queste parole di Anita, che a poche ore dalla puntata in diretta, ha riferito ad alcuni suoi amici della casa: “Tanto le cose che ha detto Beatrice le faranno vedere, le vostre no“. E un altro utente ha protestato: “Sarebbe bello se per una volta facessero vedere anche quelle degli altri, dopo 4 mesi è pure diventato noioso questo ‘gioco’”.

Anita: -“Tanto le cose che ha detto Beatrice le faranno vedere, le vostre no”



Non possiamo sapere se si trattasse solamente di una sensazione di Anita o se davvero abbia saputo qualcosa in anticipo, rispetto agli altri. Una cosa è sicura, ovvero che la sua posizione è sempre più criticata da molti telespettatori.