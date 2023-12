Anno nuovo e programma nuovo per l’ex compagno della premier Giorgia Meloni? Secondo i beninformati Andrea Giambruno scalpita: sarebbe stancato di lavorare dietro le telecamere e vuole tanto tornare in video. Il giornalista era stato rimosso dalla conduzione della trasmissione il Diario del Giorno su Rete 4 dopo lo scandalo dei fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia in cui si lasciava andare a commenti e atteggiamenti non proprio eleganti per il suo ruolo. Uno stile che non si addice a quello che Pier Silvio Berlusconi vuole per la sua azienda.

Un esilio durato 4 mesi. Giambruno dopo quei fatti era stato rilegato per così dire a un ruolo secondario, passando da conduttore a semplice autore del programma di approfondimento sull’attualità nel giro di un attimo. Nessun provvedimento disciplinare per lui, ma in tanti avevano letto quella decisione come una sorta di punizione, o comunque una retrocessione nella sua carriera. Pochi giorni dopo per il giornalista un’altra tegola: l’annuncio direttamente via social da parte della premier sulla fine della loro relazione.

Giambruno scalpita: “Voglio tornare in tv”. Il messaggio già inviato a Pier Silvio Berlusconi

Ebbene, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Giambruno nei giorni scorsi avrebbe espresso direttamente ai vertici di Mediaset il desiderio di tornare protagonista. “Voglio condurre il Tg4 o Studio Aperto, basta restare a casa”. Al momento non si conosce la reazione da parte dell’azienda.

La questione sarebbe già finita sulla scrivania di Piersilvio Berlusconi, con il quale Giambruno si sarebbe incontro prima di Natale per un saluto. Ed è qui che la cosa si fa delicata. Secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Peter Gomez, inevitabilmente Pier Silvio Berlusconi ne dovrà parlare con la premier Meloni. Una risposta positiva o negativa alle aspirazioni del giornalista verrebbe letta inevitabilmente in chiave politica. Intanto, tra la premier e il suo ex i rapporti sembrano ancora essere gelidi.

Al momento Giambruno attende, fiducioso che il suo esilio lontano dalle telecamere possa finire presto. Addirittura avrebbe espresso una preferenza: potendo scegliere tra i due telegiornali infatti preferirebbe finire al Tg4, forse per fare una esperienza nuova. In passato infatti l’ex compagno di Meloni era stato già conduttore di Studio Aperto. Non resta che attendere gli sviluppi.