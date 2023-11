A un mese esatto dalla rottura con Giorgia Meloni arrivano novità sull’ex compagno della premier Andrea Giambruno. Ad annunciare la rottura, dopo i fuorionda di Striscia la Notizia in cui si ascoltava Giambruno utilizzare un linguaggio discutibile nei confronti di una collega, era stata la stessa Meloni con un post su Instagram duro quanto netto. Scriveva Meloni come: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”.

“Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia”.





Andrea Giambruno, dove vive dopo la rottura con Giorgia Meloni

“E difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Nei giorni scorsi si era fatta largo la voce che la coppia stesse ancora insieme. A rilanciare il gossip era stato Fabrizio Corona che aveva detto: “Fonte vicine agli ambienti che muovono la politica hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”. Parole che sono sembrate lontane dalla realtà.

Ancora di più oggi che arrivano nuove indiscrezioni sulla vita attuale del giornalista. Secondo l’indiscrezione di Blueshouse, Giambruno potrebbe essere ritornato ad abitare nei pressi di casa, in Lombardia. Il 42enne è originario di Lissone, nella provincia di Monza e Brianza e potrebbe avere scelto la tranquillità delle radici per iniziare una nuova vita. Una svolta che se confermata sarebbe clamorosa perché significherebbe il presupposto per un cambio di vita anche professionale. Giambruno è autore di “Diario del giorno” che va in onda dallo studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma. Quindi professionalmente gli risulterebbe difficile lasciare la Capitale, il trasferimento in Lombardia sarebbe prodromico a un nuovo impiego. Staremo a vedere.