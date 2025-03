Il Grande Fratello è stato un tema importante anche durante la puntata dell’11 marzo di Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino ha infatti ospitato in studio Cesara Buonamici, che si è soffermata sull’altra opinionista Beatrice Luzzi non dando proprio giudizi esaltanti. Ha voluto fare delle precisazioni sulle ultime vicende riguardanti anche Stefania Orlando.

Innanzitutto Cesara Buonamici ha affermato, a proposito del Grande Fratello e di ciò che succede tra le concorrenti: “Nella casa le donne sono una contro l’altra. Litigano da morire, discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti. C’è stato uno scontro tra Stefania e Shaila. Quello che vediamo nelle immagini è un finto abbraccio, questo è un momento di finta pace tra Stefania e Shaila”.

Grande Fratello, Cesara Buonamici critica Beatrice Luzzi

La giornalista del TG5 ha poi continuato così: “Infatti dopo quell’abbraccio, Shaila nel confessionale, tira fuori una sequela di improperi, di accuse, una peggio dell’altra, all’indirizzo di Stefania. Cosa che non mi è piaciuta per niente”. In seguito Cesara Buonamici ha tirato in ballo Beatrice Luzzi e ha contestato le sue parole, proferite nello studio del Grande Fratello.

Cesara ha criticato così Beatrice: “Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa, non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto – ha aggiunto la Buonamici a Pomeriggio Cinque – c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”. Queste parole della giornalista hanno alimentato nuovamente le voci, già emerse in passato, sulla presunta antipatia tra le due opinioniste. Inoltre, anche Bea e Stefania probabilmente non si sopporterebbero.

#GrandeFratello, Cesara Buonamici: "Stefania è una donna intelligente e non merita questo trattamento"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/hXByBZQLyh — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 11, 2025

Diversità di vedute tra Cesara e Beatrice sul percorso di Stefania, ma staremo a vedere cosa succederà nella prossima puntata. La Orlando è tra l’altro a rischio eliminazione insieme a Helena e Chiara.