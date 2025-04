Brutta notizia per tutti i fan di Stefano De Martino. Ormai il suo addio al programma tv sarebbe imminente, infatti tutti gli indizi andrebbero in questo senso. Una delusione enorme per il pubblico, che deve dunque prepararsi a qualcosa che non sembrava possibile fino a poco tempo fa.

A sganciare questa bomba su Stefano De Martino e sull’addio al programma tv è stato il sito Fanpage. In anteprima è stato in grado di anticipare una news clamorosa e inaspettata, che creerà un dispiacere enorme. Andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato sul conduttore Rai.

Stefano De Martino, vicino l’addio al programma tv

Fanpage ha scritto su Stefano De Martino: “Dopo sette stagioni alla conduzione del programma il presentatore si avvia a lasciare il porto sicuro in cui ha forgiato la sua conduzione e che gli ha dato tante soddisfazioni”. Ma per la Rai non sarà semplice trovare un degno sostituto.

De Martino lascerebbe quindi Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 che proprio nella serata dell’8 aprile terminerà con l’ultima puntata stagionale. E la motivazione dietro il suo addio sarebbe questa, stando a Fanpage: “Meglio lasciare col vento in poppa, quando tutti si chiedono ‘Quand’è che lo rifarà?’, anziché quando la gente, annoiata, inizi a chiedersi ‘Ma lo fa ancora lui?'”. Dubbi su chi sarà il suo eventuale successore.

Infine, Fanpage ha aggiunto che “chiunque succeda a De Martino dovrebbe misurarsi con un paragone impossibile, almeno in questo momento. È questo il grande punto interrogativo dell’anno prossimo e il solo che tiene accese le speranze di rivedere De Martino ancora alla guida di Stasera tutto è posssibile nella prossima stagione”.