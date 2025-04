Nonostante si dichiarino entrambi single, è un po’ di tempo che si sono riaccesi i riflettori sul rapporto tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Ai tempi di Amici, per entrambi il loro trampolino di lancio verso una carriera di successo rispettivamente nella musica e nella conduzione, sono stati insieme. Poi nella vita di lui è arrivata Belen Rodriguez ed è finita. Male inizialmente, ma col passare degli anni hanno recuperato il rapporto.

Lei è stata a teatro a fare il tifo per lui e recentemente sono stati anche immortalati a cena insieme, anche se in compagnia. Insomma, i fan della coppia Stefano ed Emma continuano a sognare il ritorno di fiamma, tanto più che la cantante ha partecipato come ospite a ‘Stasera tutto è possibile’, la trasmissione condotta da De Martino.

Emma Marrone e Stefano De Martino, la scena che fa sognare i fan

La puntata andrà in onda martedì 8 aprile ma è già uscito un video dal backstage che sta facendo il giro della rete oltre a riaccendere la speranza che tra i due possa riaccendersi la fiamma dell’amore. Nella clip Emma è nel suo camerino intenta a prepararsi quando a un certo punto si affaccia il padrone di casa.

Tra i due è iniziato uno scambio di battute con la cantante che si è finta offesa per la mancanza di omaggi: “Ma non ti ha insegnato niente Maria? Almeno qualche cremina. Io vengo ospite al programma tuo e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente”; “Eh ma te non sai, ci ho già pensato”, ha risposto ironicamente Stefano De Martino.

Poco dopo l’inquadratura cambia e si vede il conduttore con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni mentre parlano del regalo di Emma: una casa a Roma. Un siparietto divertente, anche se questo ‘regalo’ non ha convinto Emma. “Ti dico solo una cosa… Domani hai un impegno: ‘Rogito, una bella casa vista mare'”, gli ha annunciato Stefano De Martino. E Emma. “No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso”.