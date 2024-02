“Bacio a Perla, attenti con Mirko finisce male”. La relazione tra i due ex continua a tenere banco nelle dinamiche interne della casa Grande Fratello. Anche se Brunetti è stato eliminato dal gioco già da diverse settimane, di fatto è ancora un concorrente a tutti gli effetti. Lo abbiamo più volte visto infatti rientrare all’interno della casa più volte, sotto la benedizione di Alfonso Signorini, per avere dei chiarimenti sia con la sua ex fidanzata storica che con i suoi ex compagni di avventura. In particolare con Massimiliano Varrese, tra i due si sa non corre buon sangue. Divergenza caratteriali, ma non solo.

Brunetti è stato chiamato in causa anche in queste ultime ore in una della attività che i gieffini hanno svolto durante la settimana, ovvero la preparazione del cortometraggio. Un compito che ha visto impegnate due squadre, una capeggiata da Massimiliano Varrese e l’altra da Beatrice Luzzi. Titolo del cortometraggio realizzato dall’attore nella veste di regista era: Gf stellare. Il sito del grande Fratello descrive così la trama: è un viaggio nella lotta tra il bene e il male con nefaste conseguenze sul pianeta terra. Tra gli attori protagonisti Federico e Perla. Tra i due a un certo punto c’è anche un bacio. Ovviamente di scena, come previsto dal copione, scritto da Varrese.

Macché gioco: il bacio tra Perla e Federico. Cosa è successo

Ebbene proprio da poco Max ha confessato agli altri inquilini della casa che la scelta di inserire la scena del bacio non è stata inserita a caso ma per avere una reazione da parte di Mirko Brunetti nella prossima puntata del 5 febbraio 2024. “L’ho fatto per quello”, ha ammesso Max. La cosa sta provocando già delle reazioni. Come quella di Federico, coinvolto in prima persona.

Commentando la scena, Federico ha fatto una confessione a Beatrice: “Se mi dice qualcosa per il bacio di Perla… Se gli dà fastidio lo capisco“. Il riferimento ovviamente è a Mirko. “Era da copione, ma l’ho baciata”: “Ti è piaciuto?”, ha chiesto Bea al giovane fotomodello. Che ha replicato: “Non è una brutta ragazza, non mi sono sforzato per baciarla, sì”.

E Bea ancora: ”E a lei è piaciuto? Glielo hai chiesto?”. “Non lo so”, ha risposto Federico. Al momento non si conoscono le reazioni da parti di Mirko. Tutto tace sui suoi profili social in merito. Ma c’è da scommetterci che sarà uno dei prossimi temi della prossima puntata del Gf. Si annunciano scintille.