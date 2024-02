Grande Fratello, Massimiliano Varrese ancora una volta nell’occhio del ciclone. Sicuramente l’attore è stato ed è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Nel bene e nel male Max riesce sempre a catturare l’attenzione – o le critiche – del pubblico. Anche durante uno dei momenti più scioccanti del reality il comportamento di Varrese ha generato polemiche.

Nelle ultime ore, infatti, Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore. Fortunatamente sembra si sia trattato solo di uno svenimento e le condizioni di salute del concorrente ora appaiono buone. Tuttavia quando è successo in tanti si sono spaventati, mentre Massimiliano Varrese si è messo a tagliare i capelli in bagno: “In casa tutti preoccupati e sconvolti per Giuseppe e questo soggetto si taglia i capelli in bagno con tutta tranquillità. Booo” ha commentato un utente. Ora, di nuovo, c’è chi chiede addirittura la squalifica dell’attore.

Pubblico furioso con Varrese: cosa ha fatto

Come molti sanno Massimiliano Varrese ha un rapporto parecchio conflittuale – e non è il solo – con Beatrice Luzzi. Le sue parole e i suoi gesti, tuttavia, hanno spesso travalicato il confine del buon gusto. Anche in questa occasione pare che l’attore sia andato ‘oltre’. Dopo essere stato ripreso per l’ennesima volta da Alfonso Signorini Max ci è ricascato.

Appena sveglio l’attore è andato in giardino e ha confidato a Perla e Greta di essere molto arrabbiato, anche se non sappiamo perché: “Tenetemi calmo che faccio esplodere una bomba”. Non soddisfatto Massimiliano Varrese si è sfogato anche con Anita Olivieri: “Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala…”.

Varrese fa intendere che fuori prenderà provvedimenti legali verso Beatrice.



Ma rinfreschiamoci la memoria su ALCUNE delle parole di Varrese nei confronti di Beatrice.#GrandeFratello

pic.twitter.com/QRFiLnAbuJ — Giulia🌸 (@OpinioniRandom) February 3, 2024

Una nuova serie televisiva va in onda su mediaset extra. H24 con il miglior protagonista: il paziente varrese. #GrandeFratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/95delh3n9x — hatsu-zakura (@oltrelaltamarea) February 4, 2024

Ovviamente Massimiliano si riferisce a Beatrice Luzzi. Ancora, parlando con Rosy Chin l’attore ha detto: “Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto”. Insomma, un Varrese davvero su di giri. O no? Intanto sui social i commenti contro di lui si sprecano.

