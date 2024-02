Attacco durissimo nei confronti di Varrese al Grande Fratello, dopo tutto quello che è successo in casa. Prima di questo comportamento dell’attore, criticato da una fetta di pubblico, si è registrato un malore improvviso per Garibaldi. Tantissima preoccupazione da parte dei concorrenti, che hanno richiamato a gran voce gli autori. Poi è stata allertata l’ambulanza del 118 col successivo trasporto in ospedale del gieffino.

Le prime informazioni sulle condizioni di salute di Garibaldi sono arrivate dall’esterno del Grande Fratello, col fratello che ha assicurato tutti sul fatto che Giuseppe stia bene e che è tenuto semplicemente in osservazione. Ma le polemiche sono scoppiate su Varrese perché, mentre c’era grande tristezza negli altri inquilini, ha fatto qualcosa che ha infastidito una parte dei telespettatori.

Varrese, bufera fuori dal Grande Fratello: “Ma vedete cosa fa…”

Nonostante dobbiamo subito precisare che non tutti siano andati contro Varrese, visto che diversi utenti che seguono il Grande Fratello lo hanno giustificato, c’è chi invece ha puntato subito il dito contro Massimiliano. Secondo queste persone, avrebbe dovuto evitare di farsi vedere in quel modo visto che non si conosceva ancora lo stato di salute del coinquilino Garibaldi.

A contestare Varrese è stato innanzitutto il profilo X Soleil Sorge Supporter: “In casa tutti preoccupati e sconvolti per Giuseppe e questo soggetto si taglia i capelli in bagno con tutta tranquillità. Booo”. E ancora c’è chi ha rincarato la dose: “Non gliene frega di nessuno là dentro. Lui è il vero classista e soffre l’inferiorità con quella dea che è Bea. Ne uscirà paziente zero”.

Prima di dare sentenze ascoltate pic.twitter.com/rHAeES3yIU — vincenza cuccovillo (@vincenzacuccovi) February 3, 2024

Ma c’è chi ha postato il video di Max intento appunto a tagliarsi i capelli e si sente la frase di lui: “Sto tagliando i capelli per scaricare“. Sicuramente intendeva scaricare la tensione, quindi è parso preoccupato per l’amico, contrariamente a quanto scritto da altri utenti.