A Storie Italiane, programma della mattina su Rai1 condotto da Eleonora Daniele, grande spazio ai commenti sull’ultima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 5 novembre. La conduttrice ha approfondito il caso della telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giurata ha sbugiardato il concorrente che l’avrebbe chiamata prima della puntata per concordare voti e battute: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”, ha detto Selvaggia Lucarelli.

Eleonora Daniele senza mezzi termini ha detto a chiare lettere che occorre sanzionare Dario Cassini per il suo comportamento scorretto. Eleonora Daniele poi ha sottolineato che Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a raccontare tutto durante la diretta, e a sbugiardarlo. La conduttrice di Storie Italiane chiesto a Guillermo Mariotto se ci saranno provvedimenti in merito ma il noto stilista ha dato una risposta ironica: “Se vuoi faccio una raccolta firme”, ha risposto scherzando.

Guillermo Mariotto, gaffe a Storie Italiane: gli squilla il telefono

Guillermo Mariotto è stato protagonista di un fuori programma, di una gaffe clamorosa. Infatti il telefono gli è squillato in diretta, facendolo sprofondare nell’imbarazzo. Tutto è accaduto proprio nel momento in cui la conduttrice ha parlato di “telefonata”, facendo riferimento alla chiamata che Dario Cassini ha fatto sabato pomeriggio a Selvaggia Lucarelli, che è stata poi oggetto di un acceso scontro tra loro avvenuto in diretta la sera. “Aspetta aspetta aspetta… Mariotto, chi ti sta telefonando?” ha chiesto Eleonora Daniele con la regia che ha subito inquadrato Guillermo Mariotto intento a rispondere tra le risate di Emanuela Folliero, che si trovava accanto a lui in quel momento.

Eleonora Daniele insiste con la domanda: “Chi è che ti sta chiamando?” e Guillermo Mariotto, visibilmente imbarazzato per quello che stava accadendo, ha risposto: “La banca”. Ha quindi risposto al telefono dicendo: “Scusate, in questo momento sono in onda su Rai1”. Sempre rivolgendosi all’impiegato della banca che lo ha contattato telefonicamente, il giurato di Ballando con le stelle, senza riuscire a nascondere la difficoltà per la figuraccia, ha aggiunto: “Faccia come le ho detto… poi lo registriamo, faccia come le ho detto”. Eleonora Daniele ha provato a sdrammatizzare cercando di salvarlo un po’ dall’imbarazzo: “Non ho parole… sei sicuro che non fosse Dario Cassini?”.

“Di questi tempi, se a chiamarti è la banca, è meglio se rispondi” ha detto invece Emanuela Folliero a Guillermo Mariotto, che anche recentemente, come diverse altre volte in passato, si è trovato a dover rispondere al telefono in diretta. Sempre nello spazio dedicato a Ballando, Eleonora Daniele e i suoi ospiti hanno parlato dell’operazione di Gabriel Garko: “Ciò che è successo a Gabriel, provoca una sorta di pallina muscolare che si chiama “il segno del braccio di ferro” e causa un danno estetico importante ma che tanti pazienti accettano. “Garko, essendo un artista, non può accettare un danno estetico, motivo per il quale interverremo per risolverlo” ha detto il medico della clinica in cui è ricoverato Gabriel Garko.