Gaffe di Guillermo Mariotto. Lo stilista si trova in Arabia Saudita e si è collegato in diretta con Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno. Non è la prima volta che il giudica di Ballando con le stelle incappa in una gaffe. Qualche settimana fa era ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e si parlava di Ballando con le stelle. All’improvviso si sente nitidamente lo squillo di un cellulare. Era proprio quello di Guillermo Mariotto che si è messo subito a frugare nelle tasche per spegnere il telefono.

Eleonora Daniele ha commentato: “E dai, sempre con questo telefono la mattina. Ma chi è che ti chiama?”. Lui ha replicato: “Si tratta di una telefonata di lavoro”. E la presentatrice ancora: “Posso rispondere io? Se è lavoro bene”. Infatti, lui ha confermato: “Sì, è lavoro, è una chiamata di lavoro”. Ma avrebbe dovuto togliere la suoneria, essendo in tv.

A Oggi è un altro giorno è arrivata un’altra gaffe di Guillermo Mariotto. Lo stilista è intervenuto in puntata in collegamento dall’Arabia Saudita e si riprendeva con la videocamera del telefono senza badare troppo a quanto accadeva alle sue spalle. Si trovava in una stanza d’albergo quando all’improvviso è entrata una persona intenta a fargli il letto. Una scena che non è passata inosservata agli “affetti stabili” presenti in studio, che hanno cominciato a parlottare tra loro e a ridere

Francesco Oppini, in tal senso, si è lasciato andare a una battuta, dicendo: “La regia, pur di non mostrare Guillermo Mariotto con dietro di lui chi gli sta rifacendo il letto, ha deciso di mandare due volte la stessa clip!”. Serena Bortone, a quel punto, ha esclamato: “No, vi prego, mostrate Mariotto, altrimenti si pensa che stia succedendo chissà cosa…”. Come è facilmente immaginabile la gaffe dello stilista ha provocato in studio sorrisi e imbarazzo.

Poi Guillermo Mariotto è improvvisamente tornato serio e ha ricordato Gina Lollobrigida, scomparsa a 95 anni, una grandissima diva del cinema italiano e ha lavorato con i migliori registi da De Sica a Monicelli, passando per Germi e Lattuada: “È un gran dispiacere, a lei piaceva farsi i vestiti e discutevamo da stilisti. Quando è venuta a ‘Ballando con le Stelle’, ha ballato eccome, tanto che dissi a Eleonora Giorgi che ballava meglio di lei e lei si arrabbiò tantissimo! Lei non smetteva mai di essere Gina Lollobrigida. L’idea di parlare al passato di lei mi arreca un dolore enorme”.