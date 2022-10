Imbarazzo totale a Storie Italiane per Guillermo Mariotto, che immediatamente è stato redarguito dalla conduttrice Eleonora Daniele. Infatti, si è verificato un episodio che ha lasciato tutti di stucco anche se non è affatto la prima volta che succeda una cosa simile. L’ospite ha tentato subito di risolvere la situazione, ma il pubblico si era ormai accorto di tutto e quindi la notizia è diventata virale. C’è comunque da dire che la stessa presentatrice ha rimarcato l’accaduto, anche se in maniera scherzosa.

A Storie Italiane Guillermo Mariotto si è fatto riconoscere ancora una volta per un gesto non nuovo. Il giudice di Ballando con le stelle recentemente è finito nella bufera proprio per un attacco ad una concorrente del programma di Milly Carlucci, Luisella Costamagna: “Loro sono una delle vere coppie. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi”. E lei: “Ma come ti permetti?!“.

Storie Italiane, Guillermo Mariotto in imbarazzo: squilla il cellulare

Nel corso della sua ospitata a Storie Italiane, Guillermo Mariotto nella mattinata di lunedì 24 ottobre ha commesso un errore non unico nel suo genere. Eleonora Daniele ha interpellato Iva Zanicchi, chiedendole: “Cosa farai sabato prossimo? Puoi già dircelo?”. A quel punto il gelo e l’imbarazzo sono scesi sullo studio del programma Rai. Il giudice di Ballando ha fatto di tutto per evitare che la gaffe fosse enorme, ma era ormai troppo tardi. Quindi, inevitabilmente la Daniele si è soffermata sull’accaduto.

In piena diretta è squillato il cellulare di Guillermo Mariotto, il quale ha subito cercato il dispositivo all’interno della sua tasca. Ma il rumore è stato udito da tutti. Ed Eleonora Daniele ha commentato: “E dai, sempre con questo telefono la mattina. Ma chi è che ti chiama?”. Lui ha replicato: “Si tratta di una telefonata di lavoro”. E la presentatrice ancora: “Posso rispondere io? Se è lavoro bene”. Infatti, lui ha confermato: “Sì, è lavoro, è una chiamata di lavoro”. Ma avrebbe dovuto togliere la suoneria, essendo in tv.

Giorni fa Eleonora Daniele ha avuto non poche difficoltà a proseguire la puntata, a causa della notizia riguardante la morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Mi sento veramente male, non posso crederci. Purtroppo è morto, è questa la notizia che ci è appena arrivata dall’Ansa. Lo avevamo sentito pochi giorni fa. Lui aveva mandato un bellissimo messaggio a Marina Occhiena”.