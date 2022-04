“Bugiarda”. Guandalina Tavassi nel mirino dei naufraghi. La sfuriata dopo la pesante accusa

I cocchi sono un alimento prezioso sull’Isola dei Famosi ed è per questo motivo che si stanno scatenando delle liti tra i naufraghi di questa edizione. In particolare in molti si stanno schierando contro Guendalina Tavassi. L’ex gieffina e Carmen Di Pietro sono ormai compagne fisse di caccia al cibo: vanno in lungo e in largo a cercare cocchi e conchiglioni. Pare si spingano anche ai limiti del concesso: tuttavia hanno affermato di non spingersi mai oltre. Hanno capito che in quelle zone si trovano tanti cocchi, anche se alcuni cadono in mare e non sono più buoni, ma loro li aprono lo stesso.

Questa situazione non piace a Laura Maddaloni ed Estefania Bernal: hanno attaccato Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi. Nonostante ci fosse anche Carmen, loro si sono scagliate contro l’ex gieffina ritenuta anche colpevole di aver nascosto dei cocchi. Eppure quando Guendalina Tavassi ha voluto mangiare dei cocchi trovati da lei solo con la sua ex tribù lo ha detto apertamente. E in quell’occasione si sono scagliati contro di lei i coniugi Russo.





L’ultima accusa è stata quella di aver detto di avere un solo cocco la sera prima e mangiarne un secondo il giorno dopo. C’è stato uno scontro tra Estefania Bernal e Laura Maddaloni con Guendalina Tavassi. Le hanno anche detto di essere e le hanno dato anche della bugiarda. Pertanto è probabile che durante la puntata di venerdì 29 aprile Ilary Blasi voglia approfondire la questione e fare luce sulla lite tra le tre naufraghe.

Il dibattito si è già aperto sull’Isola con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: “Noi abbiamo sempre rispettato i limiti con Guendalina. Abbiamo trovato dei cocchi nelle insenature, è vero, ma si possono trovare perché qui i cocchi cadono dagli alberi e vanno a finire lì. Questo è essere malfidenti, non mi piace”, ha detto Carmen Di Pietro. Sulla questione un cocco o due a disposizione, è stato Nicolas Vaporidis a spiegare i fatti. E pare anche scagionare Guendalina Tavassi dalle accuse: “Non ti scusare di cose che non hai fatto. Qua non è una responsabilità tua. Se loro pensano che tu abbia fatto una cosa di notte quando in realtà Alessandro ha contato male e ne ha trovato uno sotto al sacco… Se vogliono cercare scuse di questo tipo…”.

Dal canto suo anche Guendalina Tavassi ha confermato di non aver intenzione di infrangere le regole. E sembra iniziare a risentire della pesantezza del clima sulla spiaggia. Suo fratello Edoardo si è schierato, finalmente, anche se non davanti a tutti ma consolando la sorella: “Hanno capito che se litigano con te escono fuori. Lo vuoi capire o no? Che inventano str…te in modo tale che te rispondi e poi se ne parli in puntata? Stanno facendo questo gioco. Basta. Non sanno di cosa parlare per emergere, ok? Quando lo vorrai capire saremo tutti più tranquilli”.

