Guendalina Tavassi ritorno, dopo aver concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi è arrivato il tanto atteso momento di prendere il volo verso casa, dal suo “cuore” e dai suoi figli. Per loro ha deciso di non accettare l’allungamento del reality show che, visto il successo, durerà un altro mese.

“Buongiorno followers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito – ha detto Guendalina Tavassi prima del ritorno – Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi? Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa”.





Guendalina Tavassi ritorno, brutta sorpresa in aeroporto

Poi, sempre tra le Storie Instagram pre ritorno, Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, che al contrario di lei è ancora un naufrago dell’Isola dei Famosi: “Mi manchi già fratellone mio…”, ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso. Poi, finalmente, è arrivato il momento della partenza.

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind hanno preso i voli aerei che li riporteranno in Italia. Il primo scalo per loro è stato a Madrid, come documentato dalle stories su Instagram da parte di tutti e tre gli ex concorrenti. E tutti e tre hanno ricevuto una brutta sorpresa: “Eccoci qua ragazzi, siamo atterrati a Madrid ma guardate qua: sogni infranti” ha esclamato lei davanti alla serranda chiusa del fast food.

Anche Blind ha documentato il suo viaggio di ritorno su Instagram, serranda chiusa compresa: “Siamo appena atterrati a Madrid, io avevo un sogno nel cassetto come lo aveva sia Guendalina che Alessandro, guardate qua: chiuso!”. Con Guendalina Tavassi e Alessandro non vedeva l’ora di abbuffarsi dopo settimane di fame e cibo razionato. Hanno solo dovuto aspettare ancora qualche ora in più.

