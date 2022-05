“Vedi quello? Stupido”. Volano insulti all’Isola dei Famosi. Guendalina è nera per colpa del naufrago

Manca davvero poco alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In studio insieme a lei per commentare le dinamiche che si stanno creando ed evolvendo tra i naufraghi ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. Saranno tanti gli argomenti di cui parlare: probabilmente la conduttrice metterà l’uno di fronte all’altra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: tra i due sembrava stesse nascendo una storia, ma la situazione si è fatta complessa negli ultimi giorni.

Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro Guendalina Tavassi che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Insomma dalle anticipazioni si prevede una puntata piena di colpi di scena.





Guendalina Tavassi Isola dei Famosi insulta Gennaro Auletto

Nel frattempo è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. In questa occasione è stato mostrato il rientro sulla spiaggia dei naufraghi infortunati, Roger Balduino e Nicolas Vaporidis. Guendalina Tavassi, che in precedenza ha litigato con il fratello Edoardo, ha subito preso da parte l’attore per aggiornarlo sugli ultimi avvenimenti, cogliendo la palla al balzo anche per lamentarsi molto di Gennaro Auletto, con il quale ha discusso spesso e volentieri in questi ultimi giorni passati a Cayo Cochinos.

“Vedi quello con la maglietta rosa? Non faccio altro che litigarci…” Una confessione che non ha preso in contropiede l’attore romano, che dopo essersi fatto una bella risata, ha esclamato: “Tu che litighi? Mai l’avrei detto…”. Quindi Guendalina Tavassi ha ripreso la parola e ha continuato ad attaccare a testa bassa il nuovo naufrago arrivando anche ad insultarlo: “È proprio stupido… Non è neppure il classico ‘bello e stupido’… Per me neppure è bello, mi spiace…”.

Nicolas Vaporidis ha solamente ascoltato e non ha potuto dire nulla sul nuovo naufrago dal momento che non lo conosce e no lo ha mai visto perché si trovava in infermeria dopo essersi infortunato ad un dito del piede nell’ultima puntata. Infine Guendalina Tavassi, ha poi rivelato all’attore romano che Gennaro Auletto si è anche avvicinato molto ad Estefania Bernal in questi giorni, probabilmente approfittandosene del fatto che Roger Balduino fosse in infermeria: “Sta cominciando a fare la relazione con Estefania…”. E questo avvicinamento è stato notato anche dal modello brasiliano, che in confessionale non ha fatto mistero di essersi assai infastidito.

