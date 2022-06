Isola dei famosi, protagonista Guendalina Tavassi prima e dopo la puntata. La ex naufraga è finalmente stata ospite in studio insieme agli altri 3 concorrenti che non hanno accettato il prolungamento del reality, dunque Blind, Alessandro Iannoni e Lucia Nunez.

Naturalmente, attiva com’è su Instagram, Guendalina Tavassi ha documentato gran parte della diretta, durante e soprattutto dopo la puntata dell’Isola dei Famosi. Ha anche fatto uno scherzo a suo fratello Edoardo e a Mercedesz facendo credere di essere tornata sull’Isola per una settimana, ma è durato poco perché non ci sono cascati.





Guendalina Tavassi dopo puntata: “Alessandro Iannoni sconvolto”

“Mi hanno fatto tornare, sono dei pazzi. Sono sull’isolotto per stare una settimana. Ora Mercedesz dimostrami almeno in questa occasione che mi posso fidare di te. Girati”, ha detto Guendalina Tavassi alla coppia di naufraghi. Edoardo però non ha creduto al suo ritorno in Honduras: “Non ci credo manco se la vedo, Guendalina starà ad Anzio”. Se durante la puntata Guendalina Tavassi si è ripresa in studio e parlato di Vladimir Luxuria (“È sempre stata la mia preferita”), è stato dopo la puntata che ha dato il meglio di sé. Sempre tra le Storie, si è ripresa fuori dagli studio Mediaset e ha chiesto un passaggio a una sua fan per tornare in hotel.

“Io che scrocco passaggi alle fan! Abbiamo scroccato il passaggio dalla fan numero uno…”, ha esclamato Guendalina Tavassi inquadrando anche il suo manager, l’ormai famoso ‘cuore’ (il fidanzato, ndr) e anche Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Che non sembrava molto convinto.

E infatti quando nel video successivo Guendalina Tavassi ha ripreso tutti in auto con la fan alla guida il figlio di Carmen Di Pietro è sembrato senza parole, “sconvolto”. Lo ha fatto notare lei stessa: “Cosa ti diceva mamma Carmen? Di non accettare passaggi da sconosciuti. Ecco…Lui è sconvolto”, ha commentato tra le risate.

