Guendalina guarda il daytime dell’Isola dei Famosi e i fan notano un dettaglio molto curioso. L’ex naufraga ha lasciato il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ha deciso di abbandonare l’Honduras per tornare a casa dai suoi figli Chloe e Salvatore, i bambini avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte.

Guendalina guarda il daytime dell’Isola dei Famosi – “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”, aveva annunciato la naufraga durante la diretta di lunedì 23 maggio. Guendalina Tavassi ha lasciato l’Honduras tra le lacrime del fratello Edoardo e arrivata in Italia ha trovato una bellissima sorpresa del fidanzato Federico Perna.





“Non ci posso credere quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore!!. La felicità è questa per me. Il mio cuore”, ha detto l’ex naufraga dopo aver visto la sorpresa del fidanzato. Federico Perna ha accolto Guendalina Tavassi con dediche bellissime, palloncini, dolci, alcuni bigliettini romantici, dei fiori e tantissimi cuori. Dopo aver trascorso la serata con il fidanzato, l’ex naufraga ha pubblicato anche una foto insieme al fratello Edoardo, rimasto all’Isola dei Famosi, con la frase “Mi manchi già fratellone mio…”.

Parole corredate da un cuoricino. E ovviamente non perde occasione per guardare Edoardo e i suoi ex compagni d’avventura. Guendalina guarda il daytime dell’Isola dei Famosi e segue sempre le avventure del fratello e degli altri naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle storie pubblicate su Instagram, i fan hanno notato un particolare molto curioso. Nel video si vede Guendalina Tavassi mangiare di gusto con lo sfondo della televisione e la faccia di Nicolas Vaporidis.

“Guendalina che si strafoga di cibo con Nicolas dietro… Aspettando solo il delirio di una serata romana”, ha commentato un utente su Twitter. “Guendalina comunque si sta guardando il daytime e sta guardando che stanno costruendo il suo fantoccio ahahah” ha notato un altro utente o “Vi prego hanno fatto Guendalina con la paglia!”.

“Non ci credo”. Dopo l’Isola, Guendalina Tavassi torna a casa dal fidanzato. E resta senza parole