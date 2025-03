Gianni Ippoliti è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato durante la sua rubrica a Uno Mattino in Famiglia su Rai1, affrontando ancora una volta il tema del Grande Fratello. Il giornalista ha commentato i recenti comportamenti di Spolverato, sottolineando come, nonostante le numerose polemiche, il concorrente sembri immune a qualsiasi tipo di provvedimento.

In particolare, Ippoliti ha fatto riferimento ad alcuni episodi controversi, come le prese in giro di Lorenzo nei confronti di Stefania Orlando, deridendola mentre lei stava lavando i piatti, e poi saltando sul suo letto con le scarpe, mentre altri concorrenti ridevano di quella scena. Durante l’ultima puntata, si è discusso di questi comportamenti, ma nessuno ha rimproverato il modello, considerandoli come gesti goliardici e divertenti. Tuttavia, non tutti sono dello stesso avviso, e molti continuano a sollevare dubbi riguardo la condotta di Spolverato, che è stata al centro di numerosi dibattiti e polemiche. Ma sentite cosa dice Ippoliti.

Leggi anche: “L’ha chiusa nello sgabuzzino”. Grande Fratello, Javier e Chiara ripresi dalla telecamera: cosa è successo





Grande Fratello, il ‘caso Lorenzo’ anche in Rai: tira una bruttissima aria per il concorrente

Gianni Ippoliti, durante il suo intervento, ha chiesto cosa un concorrente debba fare per essere allontanato dal programma, mettendo in discussione l’approccio della produzione nei confronti di tali episodi. “Vediamo qui un programma: Grande Fratello. Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi, mentre lei stava lavando i piatti, è andato dietro di lei per minare questo gesto”, ha commentato Ippoliti durante il talk show su Rai1.

Beppe Convertini, conduttore di Uno Mattina in Famiglia, ha prontamente risposto: “Inaccettabile anche questo”. Ippoliti ha aggiunto: “Non è solo la questione dell’accettabilità, è il modello comportamentale. Il Codacons cosa ha fatto? Ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, perché lui ha fatto una crociata contro il trash, e ha chiesto delle misure e quindi bisogna vedere se poi la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori. Vediamo come va a finire”.

🔴 Gianni Ippoliti, a Uno Mattina su Rai 1, ancora su Lorenzo Spolverato e il #GrandeFratello. pic.twitter.com/9BMlXL6gVP — GF NEWS (@GF_news_) March 15, 2025

Nel frattempo, sui social, Alfonso Signorini, dopo essere stato preso di mira da Striscia la Notizia, è tornato a parlare di Spolverato, facendo nuovamente discutere. Secondo Signorini, Lorenzo non avrebbe mai infranto le regole del programma, motivo per cui non è stato squalificato. Tuttavia, molti ritengono che altre misure, come la revoca della sua immunità da finalista, avrebbero potuto essere adottate, lasciando al pubblico la decisione finale.