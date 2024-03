Al Grande Fratello si sono formate diverse coppie quest’anno e una è quella formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Entrambi entrati ‘in corsa’ al reality di Alfonso Signorini, sono arrivati fino alla fine. E sono anche stati eliminati insieme la sera dell’ultima puntata. La loro storia è cominciata un po’ in sordina perché, al momento dell’entrata in gioco dell’imprenditore romano, la ex single di Temptation Island era da poco uscita dalla relazione con Mirko Brunetti e si trovava nel bel mezzo di un flirt con Vittorio Menozzi.

Flirt, questo col modello, che però non è mai decollato. Poi l’ingresso di Sergio che ha cambiato tutte le carte in tavola. Ci sono volute alcune settimane perché se l’attrazione di lui per Greta è stata forte fin da subito, lei ci ha messo un po’ a cedere alle sue emozioni. Sul finire del gioco, però, i due sono diventati una coppia, scambiandosi anche tenerezze e dolci baci a favor di telecamere.

Greta e Sergio dopo il GF, cosa è successo

Lunedì 25 marzo il Grande Fratello è finito e i due sono tornati nelle rispettive città: lui a Roma e lei a Milano. Ma proprio nelle scorse ore i fan dei ‘Sergetti’ hanno visto questa coppia riunirsi. Sergio ha raggiunto lei nel capoluogo lombardo e dopo diverse storie Instagram, insieme sono andati a mangiare nel ristorante di Rosy Chin.

Poco prima infatti Greta Rossetti aveva pubblicato una Storia in cui mostrava ai fan che lei e Sergio D’Ottavi stavano chiacchierando e ridendo in videochiamata, poi eccoli insieme. Sempre sul letto, sono abbracciati e lei dice: “Allora ragazzi dovete spiegare a questo ragazzo come fare le storie perché lui vuole fare solo foto e no video. Io sono rimasta dolce com’ero dentro alla casa e lui è venuto da Roma a Milano solo per me, è appena atterrato”.

A cena, sempre insieme, hanno raggiunto il ristorante di Rosy Chin e anche lì regalato dei momenti ai fan di Instagram, oltre che piatti succulenti. “Guardate qui, altro che le crepe che faceva Sergio al GF”, ha scherzato lei. Al ristorante della cuoca cinese anche Alessio Falsone e altri ex coinquilini.