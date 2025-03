Nessun eliminato nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello, ma una terza finalista: Zeudi Di Palma, che raggiunge Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. L’ex miss Italia ha vinto al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. In nomination sono finite tre concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Nella prossima puntata di giovedì, una tra loro dovrà abbandonare per sempre il reality show.

“Lo dedico a mia madre e a mia nonna, come sempre, come anche Miss Italia. Dedico tutto a loro”, ha detto Zeudi una volta ricevuto il verdetto da parte di Alfonso Signorini. Zeudi Di Palma ha vinto con il 49,2%, seconda Shaila Gatta con il 22,83%, a seguire Stefania Orlando con il 20,11 % delle preferenze, poi Mariavittoria Minghetti con 6,91 % e ultima Chiara Cainelli con appena il 0,95%.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Grande Fratello: Zeudi finalista, la reazione di Helena

Una volta arrivata in casa, Zeudi ha detto agli altri inquilini di essere stata nominata terza finalista e i suoi ‘vicini’ si sono avvicinarsi per congratularsi con lei a parte qualcuno. Tra questi Helena Prestes. La modella brasiliana, incalzata da Alfonso Signorini dallo studio, ha spiegato perché non si è subito congratulata con lei: “Non l’ho salutata perché c’era la coda e non mi piace fare la coda“. Poi le congratulazioni fredde e distaccate, visto il suo comportamento.

“Io ho già la mia idea su Zeudi: non è stata trasparente con me, adesso è la terza finalista e non dico cose perché sennò dice che sto screditando. Qui c’è chi vince perché è sincero, c’è chi vince perché fa capriole, c’è chi vince perché non è trasparente e ha strategie“, ha detto Helena senza troppi giri di parole. “E questo è l’affetto che tu hai dimostrato verso di me dopo tutto quello che abbiamo fatto? Va bene“, ha ribattuto Zeudi, che forse non ricorda cosa ha fatto con Javier quando Helena provava sentimenti per lui ma non era ancora ricambiata.

Di tutt’altro avviso Lorenzo Spolverato: “Se lo merita, comunque ha dato se stessa sempre da quando è entrata, non si è mai risparmiata, è andata dritta, schietta, diretta e sincera e probabilmente il pubblico l’ha apprezzata tanto per questo“, ha detto in diretta. Poi Signorini ha mandato in onda il video in cui Lorenzo si preoccupa e dice agli amici che probabilmente Zeudi ”farà le scarpe a tutti” e la cosa è stata dibattuta dutante la puntata.