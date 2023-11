Nuovo avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Dopo l’arrivo dell’aereo a loro dedicato, l’attrice aveva detto che si sarebbe potuta riavvicinare al bidello calabrese ma con cautela e non con altri fini. Eppure in piscina c’è stato un avvicinamento. I due concorrenti, distanti dal resto dei coinquilini, si sono scambiati confessioni e pensieri anche sui rapporti con il resto della casa del Grande Fratello.

“L’ho graziata due volte all’amica tua” riferendosi alle chiacchiere notturne di Anita con le altre ragazze che hanno disturbato il suo sonno. Durante la giornata, la concorrente ha chiesto anche di spostarsi di letto, di modo da lasciare agli altri la libertà anche di chiacchierare. Giuseppe non ha commentato, ma ha detto di aver detto alle amiche di non far chiasso durante la notte.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sotto le coperte

I due hanno parlato anche dei segni zodiacali e del comportamento che il giovane secondo l’attrice, sempre tra le nuvole, sempre troppo superficiale e ingenuo. “Ti metto sotto pressione? Ti metto in soggezione?” ha chiesto provocatoria la concorrente, iniziando un gioco di sguardi e flirt con il coinquilino. Beatrice si dice combattuta, non crede di poter concedere al ragazzo una nuova occasione e Giuseppe afferma: “Non commetterei gli stessi errori”.

Se da una parte l’attrice si dice non disposta a dare un’altra occasione a Giuseppe Garibaldi, dall’altra si avvicina al barman scambiandosi alcune coccole sotto la coperta. Dopo un ballo molto passionale, i due si sono ritrovati sotto le coperte scambiandosi baci e coccole ‘lontani’ dagli sguardi indiscreti delle telecamere.

B: E se entrasse una ragazza più giovane???

G: Io voglio solo te!!!

B: Per ora.

G: Solo te. Il mio cuore batte per te.

Mentre i due chiacchieravano, Beatrice Luzzi si è mostrata un po’ gelosa del giovane barman. “E se entrasse una ragazza più giovane?”, ha chiesto l’attrice a Garibaldi, che gli ha risposto “Io voglio solo te”. “Per ora”, ha detto quindi l’attrice, e lui ha risposto “Solo te. Il mio cuore batte per te”. Insomma,