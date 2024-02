Stefano Miele è stato eliminato nella 38esima puntata del Grande Fratello. Al televoto il concorrente ha perso contro contro l’amica Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Beatrice, Marco e Federico sono stati i primi a salvarsi, poi è stata la volta dello scontro con Sergio D’Ottavi. I due, ricordiamo, sono entrati insieme nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stefano Miele è risultato il concorrente meno votato dal pubblico a casa e dopo l’annuncio di Alfonso Signorini ha dovuto abbandonare definitivamente il reality-show, queste le percentuali di voto: il 27% per Beatrice Luzzi, il 24% per Marco Maddaloni, il 20% per Federico Massaro, il 16% per Sergio D’Ottavi e infine il 13% per lo stylist.

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato: il video con Rosanna Fratello

Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Stefano Miele ha ricevuto una lettera dal fidanzato Nicolò: “Amore mio, ammetto che per me oggi non è facile scriverti queste parole. L’emozione è tanta. Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei, leale, generoso e a volte attaccabrighe. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Sei una delle cose più preziose e belle che ho. Ti aspetto a casa, incondizionatamente tuo. N”.

“Grazie Nicolò, ti amo tantissimo, mi manchi tantissimo e non vedo l’ora di riabbracciarti. Grazie Alfonso. Sono davvero emozionato, è una cosa bellissima condividere un amore molto grande. Spero davvero che sia l’unico, il più lungo”, le parole di Stefano dopo la lettera ricevuta dal fidanzato. Poi l’uscita dalla casa e il risveglio fuori dal Grande Fratello in compagnia di un’ex concorrente molto discussa, Rosanna Fratello.

Il pubblico è rimasto colpito dal video, perché la cantante è stata spesso al centro delle polemiche e delle liti con Beatrice Luzzi, grande amica di Stefano. Il concorrente, in realtà, era stato protagonista di un siparietto con Sergio D’Ottavi sulle note di “Se t’amo t’amo”, canzone di Stefano Fratello.