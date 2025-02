Momento imbarazzante a “È sempre mezzogiorno“. Mentre Antonella Clerici si trovava in cucina con uno dei cuochi del programma, in studio è squillato un cellulare. È stata la conduttrice a sentire un rumore e ad accorgersi quindi che c’era un telefonino che stava suonando.

Sicuramente si è trattato di qualcosa non previsto durante la diretta che ha lasciato tutti perplessi. Era il cellulare di Alfio che ha cercato di rispondere, ma è stata Antonella Clerici ad arrivare per prima. Così la conduttrice ha potuto vedere chi era che stava chiamando: si trattava di una certa “Samanthhha“, con tre ‘h’. E subito ha cercato di capire chi fosse…

Chi è Samantahhh e le parole di Antonella Clerici

Il mistero inizia a svelarsi quando Antonella Clerici vede che nell’immagine del contatto c’è un gatto. Ed infatti, come spiega un Alfio tutto preoccupato, Samanthhha è la veterinaria che avrebbe chiamato perché preoccupata delle condizioni del suo gatto. La conduttrice, però, non demorde e chiede alla donna di richiamare. Alfio, invece, fa segno di no…

È lo stesso Alfio a spiegare che non serve che richiami, perché il gatto sta benissimo, corre felice, non c’è bisogno di preoccuparsi. Alla fine la donna non richiama. Ma Antonella non perde l’occasione di rimproverare Alfio: “Ormai Alfio si è allargato, guardate sente che questa è che casa sua e lui è come dire è il maggiordomo di casa ma lascia al telefono in giro con la suoneria accesa… perché l’abbiamo sentito tutti o no?”.

Infine Antonella, poco convinta dalla spiegazione di Alfio, dice quello che tutti hanno pensato: “Voi mi avete mai visto col telefono in studio? Mai, uno lo porta ma almeno mette la suoneria in silenzioso perché poi si innesta con i microfoni. E poi Samantha con tre h… cosa vi fa venire in mente… abbiamo pensato tutti la stessa cosa ma lasciamo stare che siamo in fascia protetta“. Insomma, il mistero su chi sia veramente Samantha resta eccome…

