Antonella Clerici è stata protagonista della prima serata di Sanremo 2025. Insieme all’amico e collega Gerry Scotti ha affiancato Carlo Conti nell’esordio del ‘suo’ Festival e per questo motivo gli ultimi due giorni È sempre mezzogiorno era orfano della sua padrona di casa. Non sono mancate le polemiche, soprattutto lunedì mattina quando sui canali social della trasmissione appariva la scritta ‘in diretta’ ma così non era visto che la conduttrice era già arrivata in Liguria.

Ma ora che l’esperienza di Antonella Clerici all’Ariston è conclusa, mercoledì 11 sarebbe dovuta essere nello studio colorato e nelle cucine di È sempre mezzogiorno. Invece già nell’anteprima ecco Daniele Persegani che ripete più volte che la puntata è in diretta. Non è solo ma ha con sé il cartonato di Antonella Clerici, cosa che ha fatto esplodere i social.

Antonella Clerici dopo Sanremo 2025: “Scusate non posso essere in studio”

Ma la conduttrice è al telefono e al pubblico di Rai 1 racconta della serata sul palco dell’Ariston nonostante la poca voce. E così confessa che ha fatto di tutto per arrivare oggi nello studio del suo cooking show a Milano ma non ce l’ha fatta.

“Mi voglio scusare ma sono è la prima volta credo nella storia che non riesco – dice al telefono con Persegani – non sono riuscita ad arrivare oggi in trasmissione perché ho avuto un po’ di traversie e sapete che io dico sempre la verità”.

Antonella Clerici in collegamento a #ÈSempreMezzogiorno: “Mi devo scusare, non sono riuscita ad arrivare. Sono tornata da #Sanremo2025 perché mia figlia alle 6:30 doveva partire per l’Irlanda, non avevamo le chiavi. Non sono riuscita ad arrivare, non ho dormito.

https://t.co/zWIZXrExJl — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 12, 2025

Spiega quindi che appena finita la diretta del Festival si è messa in macchina ed è tornata a casa sua, ad Arquata Scrivia, “perché mia figlia stamattina alle 6:30 doveva partire per l’Irlanda con la scuola ma non avevamo preso le chiavi di casa e insomma praticamente non sono riuscita ad arrivare lì e non ho mai dormito. Però domani sarò lì, eh domani sarò ma oggi non ero presentabile in video che ho tutti i capelli in piedi e ho delle occhiaie”.