Grande Fratello, scatta il bacio tra i due concorrenti. Di vere storie d’amore in questa edizione si può dire non ce ne siano state. Flirt sì, però, come quello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Poi? Poi tanti ‘vorrei ma non posso’, il palo di Anita Olivieri a Federico Massaro e poi ci sono loro due che in diverse occasioni hanno mostrato di avere interesse l’uno per l’altra.

Nonostante fosse attratto da Anita è successo che Federico baciasse Greta Rossetti. Lei gli ha detto di trovarlo molto sexy mentre si allenava e lui, come ringraziamento, le ha dato un bacio sulla guancia. Tuttavia stavolta parliamo di un bacio vero tra Greta e un altro concorrente. È stata proprio l’ex fidanzata di Mirko a rivelarlo a Fiordaliso. E pensare che settimane fa aveva chiesto proprio al diretto interessato di baciarla, ma non se ne era fatto nulla.

Leggi anche: “Si sono baciati”. Grande Fratello: occhi su Greta, che resta in reggiseno. E Mirko a guardare





Greta bacia Vittorio, il racconto della gieffina (VIDEO)

A quanto pare quando sono rimasti da soli in sauna Greta Rossetti e Vittorio Menozzi si sono baciati. E sarebbe stato un bacio vero, non tanto per… Lo ha raccontato Greta a Fiordaliso che poi ha rivelato tutto a Beatrice e agli altri mentre si trovavano in un momento di relax in giardino.

“Ma voi lo sapete che Greta e Vittorio si son baciati in sauna, ieri?” ha chiesto Fiordaliso. “Davvero? Che tipo di bacio? Chi te l’ha detto?” fa una curiosa Beatrice. “Lei pende dalle labbra di Vittorio” aggiunge Sergio. “Ma dice sempre che è suo fratello” dice Bea, ma Sergio ribatte “Non è vero”. Alla fine Fiordaliso chiarisce che il bacio sarebbe stato ‘vero’ e non a stampo.

la fiorda sta facendo uno scherzo su vittorio e greta che si sono baciati in sauna ma la reazione di beatrice???????? come dire escape vuol dire fuggire pic.twitter.com/HE9kO60SvP — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 19, 2024

Beatrice, però, vuole vederci chiaro e conclude: “Ora glielo chiediamo a Vittorio“. Fatto sta che sembra essere nata una nuova coppia all’interno della Casa. Che il ‘calmo’ Vittorio si sia finalmente svegliato? E pensare che nelle settimane passate si era pure vociferato di una presunta omosessualità del modello. Adesso, però, la situazione sembra essersi sbloccata e Greta pare sia riuscita ad aprire una breccia nel muro tirato su da Vittorio. Vedremo come si evolverà il loro rapporto.

“Lui è gay”. Grande Fratello, le parole di Greta diventano un caso. E Varrese le dà ragione