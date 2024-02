Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello lunedì 19 febbraio, il concorrente Giuseppe Garibaldi è rientrato per la seconda volta in casa dopo essersi sentito male ancora una volta. L’ingresso nel reality più spiato d’Italia è avvenuto in diretta tv quando Alfonso Signorini ha chiamato in studio il bidello di Santa Cristina d’Aspromonte prima che Garibladi facesse una sorpresa davvero speciale ai suoi compagni di viaggio.

Il pubblico ha tirato un respiro di sollievo per aver visto arrivare Garibaldi che sorridente ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Ricordiamo che Giuseppe nel giro di poche settimane ha dovuto lasciare due volte la casa per aver accusato dei malori, ma tutto adesso sembra essersi risolto nel migliore dei modi.

Leggi anche: “Le avete rubate, basta”. Grande Fratello, ennesimo furto. Il concorrente scopre tutto e non si tiene





Grande Fratello, Grecia spinge Garibaldi: è bufera

Rientrato in casa, Garibaldi ha riallacciato i rapporti con Beatrice, spesso sotto attacco da parte del concorrente. Una delle polemiche e critiche più accese era arrivata quando una volta l’attrice, in un momento di scherzo, prese per il collo Garibaldi e Paolo Masella chiese provvedimenti in diretta: “Alfonso, dentro questa Casa sono state accusate persone per molto meno. Quantomeno Beatrice deve chiedere scusa a Giuseppe per le mani al collo”.

“Stavamo ridendo”, aveva dichiarato l’attrice, immediatamente smentita dai suoi compagni di gioco e da lì era partita la polemica contro Beatrice. Ora la stessa cosa è capitata Con Grecia Colmenares. E sui social si è scatenata la bufera. “Lei non è Beatrice quindi le mani addosso (tra l’altro in modo alquanto fastidioso) puó metterle, giusto?”, si legge nel video dove si vede Grecia che spinge Garibaldi.

Lei non è Beatrice quindi le mani addosso (tra l’altro in modo alquanto fastidioso) puó metterle, giusto?#grandefratello pic.twitter.com/KIjcPEkf22 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 23, 2024

“Sembra quasi una scenata di gelosia…..cmq Giuseppe era molto infastidito. Però non è Bea quindi va bene”, si legge ancora tra i commenti. “Mai mai ho provato tanto fastidio nel vedere una donna, è così irritante”, “Questa cosa di mettersi le mani addosso è insopportabile. Mi sembra che almeno abbiano smesso di toccare il sedere degli altri concorrenti. Proprio Grecia l’ho vista tempo fa che dava manate a Max”, “Ma che imperturbabile Giuseppe..lei fastidiosa al massimo!come le viene in mente di spintonare una persona in questo modo?”.