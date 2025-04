Una bruttissima notizia ha colpito profondamente Fabio Fazio. Un lutto lo ha rattristato notevolmente e quindi ha improvvisamente scritto un suo pensiero sul social network X per salutarla un’ultima volta. La conosceva benissimo ed è stata parte integrante di una delle sue trasmissioni più amate dal pubblico.

Per Fabio Fazio è un giorno molto triste e proprio nel corso della notte tra l’1 e il 2 aprile ha voluto scrivere questo messaggio carico di dolore e affetto. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e chi purtroppo se n’è andata per sempre creando uno squarcio nel cuore di molti italiani.

Fabio Fazio in lutto: “Grazie per tutto”

Fabio Fazio ha scritto questo post su X per omaggiare questa persona, che ha lasciato tutti in lutto: “Cara Paola, cara Suor Paola… Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio“. A perdere la vita è stata infatti la religiosa, che aveva 77 anni, che per anni era stata ospite fissa del programma Quelli che il calcio su Rai 2.

Suor Paola era una grandissima tifosa della Lazio e seguiva con passione i colori biancocelesti. Suor Paola era malata da tempo. Nata Rita D’Auria a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo, suor Paola si trasferì a Roma a vent’anni. Qui, ha abbracciato la vita religiosa e la sua vocazione, diventando un simbolo di generosità e impegno sociale.

Addolorata anche Serena Bortone: “Non sapevo nemmeno fossi malata, cara Suor Paola, perché il tuo era un sorriso che non lasciava spazio a venature. Così scopro sbigottita che ci hai lasciati, e realizzo solo un istante dopo il dolore della tua perdita. Eri il bene fatta persona senza alcuna banalità”.