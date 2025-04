Si è spenta a 77 anni suor Paola, figura amata e conosciuta in tutta Italia per la sua passione per la Lazio e per le sue apparizioni televisive nella storica trasmissione “Quelli che il calcio”. La notizia della sua morte è stata comunicata da Guido De Angelis durante una serata dedicata a “Long John” a Roma. Suor Paola era malata da tempo. Nata Rita D’Auria a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo, suor Paola si trasferì a Roma a vent’anni. Qui, ha abbracciato la vita religiosa e la sua vocazione, diventando un simbolo di generosità e impegno sociale.

La sua presenza è stata un punto di riferimento non solo per i tifosi della Lazio, ma anche per le tante persone che hanno beneficiato delle sue iniziative caritatevoli. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla partecipazione alla trasmissione televisiva “Quelli che il calcio”, condotta prima da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura, dove suor Paola diventò un personaggio tanto amato dal pubblico.





Morta Suor Paola, tifosa della Lazio e personaggio tv. Aveva 77 anni



È morta nel convento delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re, dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita. Suor Paola ha dedicato la sua vita a progetti benefici attraverso l’associazione So.Spe, che supportava i giovani, i detenuti, le vittime di violenza e povertà. La sua forza nel portare avanti iniziative di solidarietà ha fatto di lei una figura di grande valore, conosciuta e rispettata in molteplici ambienti sociali. La sua energia e il suo sorriso mancheranno, ma il suo impegno non verrà dimenticato. La religiosa da qualche mese lottava con un male incurabile. Le sue condizioni sarebbero peggiorate drasticamente nel pomeriggio del 1 aprile.

La Lazio ha voluto ricordare Suor Paola con un commosso messaggio: “La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato”.

Il club ha poi concluso con un toccante messaggio sui social: “Per sempre con noi. Ciao, Suor Paola”, accompagnato da una foto che la ritrae con una sciarpa della Lazio, simbolo della sua passione per la squadra. Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto ricordarla con un messaggio su X: “Una persona buona con un animo gentile. Suor Paola ha rappresentato per tanti bisognosi una fonte di conforto. Oggi la città di Roma perde una sua icona religiosa, volto di carità e speranza. Possa riposare in pace”.