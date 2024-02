Grande Fratello, colpi di scena a non finire: tra Beatrice Luzzi e Vittorio sembrano essere definitivamente sceso il sipario. Poche ore fa il modello si è confessato con Federico lasciandosi andare a parole destinate ad avere un peso nel futuro delle relazioni all’interno della casa. Che i rapporti tra loro si fossero raffreddati era cosa nota. Per Beatrice, adesso, l’aria è sempre più irrespirabile. Solo pochi giorni fa era stata vittima di un pesante attacco da parte di Varrese e Signorini, molto criticato per essersi accanito contro l’attrice.

Il pubblico, tuttavia, ha già scelto da che parte stare: da quella di Beatrice. “Siete una trasmissione da denuncia. Legittimate comportamenti di un uomo violento (che sapete perfettamente che è e non vi stupite se in un programma come il vostro l’opinione pubblica si accorga di dinamiche evidenti) solo per fare la dinamica della litigata. Non siete mai stati in alto, ma ora proprio sotto terra”, scrive un fan.





Grande Fratello, Vittorio parla con Federico di Beatrice

E ancora si legge sulla pagina instagram ufficiale del Grande Fratello: “Beatrice, vai via dal Grande Fratello perché stanno facendo di tutto, gli autori, Signorini e la Bonamici per distruggerti, mentre tutti vediamo che è Varrese il puerile bugiardo del GF. Bea, tanto per il pubblico hai vinto tu. Quando ti ha chiamata sterco non lo fanno vedere, sono furbi”.

Ora, come detto, anche Vittorio sembra essersi messo di traverso. Il modello sembra essersi convinto che la loro non fosse una vera amicizia. Il loro rapporto era solido, intimo, complice, stavano sempre insieme, per cui non è facile recuperare velocemente. Vittorio pensava di essere riuscito a calmarla, di averla resa più tranquilla e rilassata, ma poi in puntata Beatrice è tornata a essere agguerrita.

E Vittorio ci è rimasto malissimo: “Non ha saputo accettare che avessi un’opinione diversa dalla sua”, ha detto. Federico ha provato a normalizzare la situazione: “A modo suo, ha voluto difenderti”. Vittorio ha risposto a mezza bocca, spiegando che non ha intenzione di chiedere scusa a Beatrice.