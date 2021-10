Sono giornate parecchio dense al Grande Fratello Vip. Nella casa ultimamente abbiamo assistito a di tutto. L’ultima riguarda il ‘palo’ rimediato da Gianmaria Antinolfi. A quanto pare Sophie Codegoni ha rivelato a Francesca Cipriani e Raffalla Fico che il vippone non rientra nei suoi ideali: ““Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere, ma non è il mio tipo. Mi spiace averlo illuso”.

E dire che il bel Gianmaria era arrivato perfino a lasciare la – ormai ex – fidanzata Greta Mastroianni in diretta. Quest’ultima dal suo canto aveva paragonato il cuore di Antinolfi ad una fermata della metropolitana. C’è stato anche spazio per un toccante racconto da parte di Manuel Bortuzzo della possibilità di tornare a camminare. Ma lo scoop di queste ultime ore lo ha lanciato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Una bomba che vede protagonista uno degli attuali concorrenti del GF Vip.

Con un post che sta facendo discutere la solitamente ben informata Deianira Marzano ha lanciato lo scoop sul suo profilo Instagram. “Rubrica settimanale. Da oggi per la rubrica ‘non tutti sanno che’: c’è un uomo sposato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che giocava in cul****la con un ex naufrago dell’Isola dei Famosi del 2018…”.





Tralasciando la signorilità del termine, è chiaro che si tratta di una voce davvero grossa. Andiamo quindi a ripescare i naufraghi dell’Isola dei Famosi edizione 2018: Francesca Cipriani, Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Chiara Nasti, Giucas Casella, Amaury Perez, Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Bianca Atzei, Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo, Nadia Rinaldi, Eva Henger, Francesco Monte, Cecilia Capriotti, Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta e Craig Warwick.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, invece, gli uomini sposati sono due, si tratta di Alex Belli e Aldo Montano. L’attore si è sposato alle Maldive con Delia Duran la scorsa estate. Lo schermidore è invece sposato con l’atleta olimpica Olga Plachina che gli ha dato due figli, Olympia e Mario Jr. Chissà se la voce arriverà anche ai diretti interessati magari durante una delle prossime dirette…