Incredibile, ma vera la notizia riguardante la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini è al lavoro per comporre la squadra che resterà reclusa nella Casa più spiata d’Italia. Il cast dovrebbe essere di eccezione e le loro dinamiche saranno commentate dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che sostituiranno Antonella Elia e Pupo. Sono tanti i nomi circolati fin qui, con Katia Ricciarelli l’unica che avrebbe già firmato il contratto che la proietterebbe dunque nel reality show.

Negli ultimi giorni si era fatta strada l’ipotesi dell’ingresso anche di un attore e personaggio televisivo, che però avrebbe fatto la richiesta choc al presentatore televisivo. Avrebbe dunque voluto intascare mezzo milione di euro per essere presente solo per un mese. Ma questa proposta è stata respinta con vigore da Signorini e dalla produzione del programma di Canale 5, che mai avrebbe potuto acconsentire ad una cifra simile, soprattutto perché sarebbe rimasti in gioco per pochissimo tempo.

L’uomo in questione ha quindi fatto sapere di aver rifiutato il ‘Grande Fratello Vip’ per motivazioni ben differenti da quelle emerse. Invece il sempre informato Davide Maggio è riuscito a ottenere informazioni per risalire alle ragioni di questa sua mancata partecipazione. L’attore ha commentato: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. Sì, è solo fake news e passiamo avanti”. Ma ora ecco la presunta verità.





Stiamo parlando dell’ex di Paola Barale, Raz Degan, che quindi non prenderà parte al ‘Grande Fratello Vip’. Questa la ricostruzione di Davide Maggio: “La richiesta di 500 mila euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente”. Quindi, non si tratterebbe di un semplice no dell’attore, ma di una risposta negativa da parte dei vertici della trasmissione, che non potevano assolutamente prendere nemmeno in considerazione una richiesta così tanto esosa.

Nei giorni scorsi è arrivato anche il no al ‘Grande Fratello Vip’ da parte di Karina Cascella per stare vicino alla figlia Ginevra. “Se mi offrissero il GF Vip il prossimo anno? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. […] So che sarei una concorrente perfetta per un reality”, aveva già ammesso Karina qualche tempo fa. E ora ha ribadito nuovamente il concetto in questione.