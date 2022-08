Incredibili dichiarazioni hanno travolto il Grande Fratello Vip nelle ultime ore. A parlare è stata un’ex concorrente, che ha raccontato sì anche dei dettagli positivi inerenti la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ma anche conseguenze negative che hanno messo a repentaglio la sua carriera. Infatti, non è stata in grado di trovare occupazione lavorativa dopo essere uscita dal programma. Una situazione assurda che ha avuto come protagonista la nota attrice Jane Alexander, che si è soffermata su vari temi.

Indubbiamente il Grande Fratello Vip all’epoca dei fatti ha garantito un bel risultato mediatico ed economico per Jane Alexander, che però non si aspettava di dover fare i conti anche con situazioni clamorose. Recentemente la donna si era invece concentrata su un altro argomento altrettanto importante: “Ho superato il problema dell’alcolismo andando dagli alcolisti anonimi, perché ho deciso che non ne potevo più. Non mi divertivo più, avevo dei sensi di colpa infiniti, mi sentivo male e sapevo di fare qualcosa di sbagliato”.





Grande Fratello Vip, la confessione di Jane Alexander: “Mi ha distrutta”

Sono davvero giunte come un fulmine a ciel sereno le parole dell’ex gieffina, visto che nessuno si aspettava che il Grande Fratello Vip avesse poi danneggiato Jane Alexander Quest’ultima ha anche raccontato a Diva e Donna: “Avevo deciso di accettare di partecipare perché mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle. Ci sono comunque rimasta male nel prendere atto che le persone con cui avevo legato lì fuori si sono dimostrate del tutto diverse”.

Poi Jane Alexander ha aggiunto: “Il fatto è che ci sono quelli che entrano con un piano, un obiettivo, un’idea precisa. Io non avevo nessuna idea”. Ma al settimanale Diva e Donna la confessione più amara è stata questa: “Il GF Vip è l’unico posto al mondo in cui non sei al mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato, ci tornerei subito domani”.

Jane Alexander, che a dicembre festeggerà 50 anni, è anche una conduttrice e modella originaria dell’Inghilterra ma naturalizzata italiana. Quest’anno ha recitato nei film cinematografici Backstage – Dietro le quinte e State of Consciousness. In televisione è stata protagonista nel 2021 nella serie A Time to Kill e nel programma Meraviglie – La penisola dei tesori.

“Fino alle 3 di notte, senza mai smettere”. Jane Alexander, il suo periodo più buio: il racconto a Oggi è un altro giorno