“In arrivo tre principesse”. GF Vip, Alfonso Signorini non bada a spese: il triplo colpo è ufficiale

Ancora altri grandi colpi per Alfonso Signorini e il suo ‘Grande Fratello Vip’, edizione numero sei. Ormai è praticamente quasi ufficiale l’approdo nel reality show di Canale 5 di tre sorelle molto famose. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato tutti senza parole. Una notizia inaspettata, ma che fa comprendere come il padrone di casa stia lavorando duramente per mettere in piedi un cast eccezionale. E almeno per il momento sembra ci stia davvero riuscendo. E anche decisamente alla grande.

Nella giornata del 5 agosto è uscita un’indiscrezione su altri due possibili personaggi. Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ potremmo vedere all’opera due cantanti: Moreno e Luca Vismara. A svelare tutto in anteprima è stato il settimanale ‘Oggi’, che è certo della notizia. Entrambi non hanno rilasciato alcuna intervista in queste ore, quindi ufficialmente non c’è stata né una conferma né una smentita. A candidarsi nel programma di Signorini c’è anche stata Manila Nazzaro. Ma ora c’è anche molto di più.

Ad anticipare tutto in queste ore è stato il ben informato sito ‘DavideMaggio.it’. Ad entrare nel cast ci sarebbero ben tre principesse, che creerebbero delle dinamiche davvero parecchio interessanti. Le tre giovani vivono nel lusso assoluto e chissà se proprio questo non potrà alzare dei polveroni, visto che conducono una vita agiatissima e potrebbero avere grosse difficoltà a condividere gli spazi con altre persone. Una di loro comunque ha già alle spalle un’esperienza in un’altra trasmissione tv.





Nella prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ potrebbero entrare in scena le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Ma chi sono? Per chi non le conoscesse, sono le pronipoti dell’ultimo imperatore della storia dell’Etiopia, il cui trono gli è stato tolto nel lontano 1974. Successivamente la nazione africana è diventata uno stato socialista. Per quanto riguarda Jessica Hailé Selassié, ha nel suo curriculum la partecipazione alla seconda edizione di ‘Riccanza’. Vedremo cosa combineranno.

Nei giorni scorsi è saltata la presenza di Walter Zenga nel cast del ‘Grande Fratello Vip’. Si aspettava solamente l’annuncio ufficiale da parte dei vertici del programma di Canale 5, invece qualcosa non è andato per il verso giusto. Il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo hanno comunicato che è completamente saltato ogni tipo di accordo e quindi non ci sarà.