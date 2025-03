Solo pochi giorni fa MaVi si era commossa vedendo un aereo mandato da Tommaso sopra la casa del Grande Fratello. C’era testimoniato l’amore del ragazzo e lei era crollata in lacrime. Adesso le carte sembrano essere cambiate. Dopo l’uscita dal GF Tommaso aveva detto: “Va bene così, sono contento sia rimasta Mavi. Cosa farò adesso? Mi godrò la libertà che mi è mancata in tutto questo tempo. Se torno subito al lavoro?”.

>>“Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più

“Non credo, sono stato fermo tanti mesi, posso aspettare un po’ per riprendermi. Ora voglio recuperare un po’ e rilassarmi e poi ricomincerò tutto”. Sullo stato d’animo, sereno, di Tommaso, aveva parlato anche il papà: “Io ero lì quando è uscito, era tranquillo. Cosa ci siamo detti durante il viaggio? Più che altro, ci siamo abbracciati”, ha detto al Corriere di Siena.





Grande Fratello, finita tra MaVi e Tommaso? Le ultime notizie

“È stato un viaggio Roma-Siena molto sentimentale. Dopo sei mesi senza vederci, c’era il desiderio di stare insieme, di toccarci, e questo ha prevalso su tutto. Qualcosa mi ha raccontato, ma non volevo tediarlo. Era uscito da poche ore e così abbiamo parlato di noi. Poi ha rivisto nonna Alba, ma non ho potuto vedere la loro reazione perché ero già al lavoro”.

“Comunque, lei gli aveva già preparato il risotto con il pesce per le 12. Cosa penso del fatto che per lui potrebbero aprirsi le porte dello spettacolo? Penso che ogni tipo di decisione dovrà prenderla da solo, senza farsi condizionare da nessuno, proprio come ha fatto dentro la Casa”. Secondo alcuni fan su X le cose con MaVi sarebbero destinate a cambiare.

Per fortuna per lui è finito il grande fratello quindi dobbiamo solo rassegnarci.. sapevamo che una volta usciti da lì non gli avremmo più visti ❤️



Sono stati una bella pagina della nostra vita …😭❤️ #tommavi pic.twitter.com/yDDJ0qExEp — 🎀CAPRICCIOSA 🎀 (@Nonsoch77507661) March 26, 2025

Si legge: “Per fortuna per lui è finito il grande fratello quindi dobbiamo solo rassegnarci. Sapevamo che una volta usciti da lì non gli avremmo più visti. Sono stati una bella pagina della nostra vita”. Non è chiaro se il riferimento sia alla coppia che sarebbe scoppiata, oppure al fatto che spariranno dai radar. “È andata così, purtroppo. Speriamo di avere presto loro notizie”.