Mentre gli inquilini del Grande Fratello erano seduti a pranzo una sirena ha iniziato a suonare. I concorrenti sono balzati subito in piedi. Sottofondo si sente Varrese dire: “Abbiamo un minuto”, mentre tutto si muove in maniera frenetica. Quella di oggi è stata una puntata molto movimentata e dopo quello che è successo nel corso della diretta di lunedì scorso non poteva essere altrimenti. Intanto ieri i concorrenti veterani hanno ricevuto un premio. Il grande Fratello lo aveva comunicato con una nota.

“Dopo quattro lunghi mesi di ‘resistenza’ nella Casa il GF ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax”. Dove? In una spa. Tutti contenti tranne Beatrice che al ritorno è scoppiata a piangere. Il motivo? Avrebbe voluto stare con la famiglia per la tumulazione del padre.





Grande Fratello, la produzione lancia una sfida ai concorrenti

Intanto oggi a pranzo i gieffini sono stati coinvolti in una sfida. In palio un aperitivo in piscina. Per poter festeggiare allegramente però gli Inquilini si sono dovuti mettere alla prova. “Inquilini, il Grande Fratello vi lancia una sfida! Ogni volta che nella Casa sentirete suonare la sirena, dovrete togliere i vestiti che avete addosso e legarli stretti per formare una catena di indumenti che dovrà coprire la distanza dalla Porta Rossa al Confessionale”.

E ancora: “Avrete un minuto di tempo per formare la catena. Al termine del minuto, dovrete tendere la catena di abiti che dovrà rimanere ben legata in aria per cinque secondi. Dovrete riuscire nell’impresa il numero di volte scritto in questa busta. In palio l’aperitivo in piscina di questa sera!”. Oggi a pranzo la sfida è andata in onda.

Ha la sirena h suonati, Messi tutti in fila, con le braccia in alto, i ragazzi tengono in aria pantaloni, felpe, magliette, sperando di superare la prova senza difficoltà. Il tempo scade e il lungo cordone rimane sospeso tra la Porta Rossa e il Confessionale. La sfida sembra superata e gli Inquilini esultano, attendendo il suono della prossima sirena che arriva dopo qualche minuto. Anche stavolta sfida superata, ma basterà?