Grande Fratello: “Sono usciti dalla casa”: ecco dove sono andati. La serata di ieri ha riservato una piacevole sorpresa per alcuni partecipanti del Grande Fratello. Un comunicato del programma ha annunciato che alcuni dei concorrenti più “anziani” avrebbero lasciato temporaneamente la casa più osservata d’Italia per godersi un premio.

>> “Eliminazione immediata”. Grande Fratello: Sergio legge il comunicato, Maddaloni incredulo. Poi la scoperta

Nel comunicato del Grande Fratello si legge: “Dopo quattro lunghi mesi di ‘resistenza’ nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?”. Chiaramente gli spettatori si sono interrogati sulla destinazione dei concorrenti e alla fine è stato rivelato che hanno trascorso una giornata di relax in una spa. Nel video che segue, possiamo vederli tutti insieme sull’autobus che li sta portando alla loro destinazione.





Grande Fratello: “Sono usciti dalla casa”: ecco dove sono andati

Sorridenti e sembrano divertirsi, poi la scena cambia mentre si godono un bagno. Le prime reazioni sono state catturate, come quella di Letizia Petris: “Penso sia la cosa migliore che ci potesse accadere”. Poi Fiordaliso aggiunge: “Quasi quasi sto qui, non torno più dentro”. Anche Rosy Chin esprime tutto il suo entusiasmo: “Magico, indescrivibile… È fotonico”.

Tutti gli altri ringraziano il Grande Fratello per il regalo e infine Vittorio dice: “Non li ho mai visti così gasati, secondo me sarà dura riportarci in casa”. Queste sono solo alcune delle immagini della splendida giornata trascorsa dai concorrenti alla spa. Tutti molto felici tranne Beatrice Luzzi che invece voleva essere da qualche altra parte. Come era stato raccontato proprio ieri, la donna avrebbe voluto stare con la famiglia per la tumulazione del padre.

Purtroppo però, almeno sembra, alla Luzzi non è stata data la possibilità di uscire di nuovo, neanche di fronte a un fatto così delicato. Chiaramente il post del GF promette che ne sapremo molto di più durante l’episodio che andrà in onda martedì 23 gennaio 2024. Ricordiamo che l’appuntamento è stato posticipato di un giorno a causa della partita di Supercoppa Italiana.

Leggi anche: “Questa non dovevano fargliela”. Grande Fratello, tutti con Beatrice dopo la decisione degli autori