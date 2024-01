“Comunicato ufficiale, a causa delle continue liti e divisioni avvenute all’interno della Casa, quest’oggi due persone dovranno abbandonare la Casa. Questo è il motivo per il quale siete stati separati”. Così inizia il comunicato inviato dal Grande Fratello ai concorrenti che si trovano in casa. A leggerlo Sergio, il nuovo inquilino arrivato insieme a Stefano, sotto gli occhi atterriti dei suoi coinquilini.

“Le persone rimaste in Casa dovranno nominare una delle dieci in Tugurio, le persone in Tugurio nomineranno una delle persone in Casa”, legge ancora Sergio richiamando l’attenzione dei concorrenti presenti in casa, ovvero Perla, Monia, Maddaloni, Stefano, Federico e Greta.

Grande Fratello, Sergio legge il comunicato sulle nomination e l’eliminazione

I concorrenti del Grande Fratello sono scioccati dalla lettura del comunicato stampa inviato in casa e iniziano a parlare delle nomination che vorrebbero fare. Poco dopo Sergio spiega ai suoi coinquilini di voler nominare qualcuno che è rimasto in casa, e non i veterani che si trovano in tugurio (ma che in realtà sono stati portati in una spa).

In realtà il comunicato letto da Sergio non esiste, perché è uno scherzo che il concorrente ha voluto fare a Marco Maddaloni insieme agli altri inquilini. E infatti il resto del gruppo, a conoscenza dello scherzo, decide di votare Monia. La giovane è quindi l’eliminata scelta dal gruppo e scoppia in lacrime prima di andare a fare la valigia.

ODDIO QUESTO SCHERZO SERGIO BRAVISSIMO SMETTILA DI AGGIUNGERE QUALITÀ #grandefratello pic.twitter.com/hG4YDK3Xzv — NoMore (@veryverylate) January 17, 2024

“Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo”, ha detto Marco Maddaloni rivolgendosi a Monia La Ferrera, la finta eliminata dal reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo una lunga e intensa interpretazione, i concorrenti hanno rivelato a Marco Maddaloni il loro perfido scherzo.