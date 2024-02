Grande Fratello, Simona Tagli sostiene Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni il gruppo è tornato a coalizzarsi contro l’attrice nonostante i richiami di Alfonso Signorini sul ‘branco’. Ma d’altra parte ormai la dinamica sembra essere chiara: i concorrenti continuano a nominare Beatrice perché sanno che è la più forte dentro la Casa. Il pubblico, però, la salva perché letteralmente la adora.

Le ultime discussioni, con Marco Maddaloni che ha attaccato Beatrice anche durante il pranzo fuori dalla Casa, sono state caratterizzate da una novità. Sia Massimiliano Varrese sia Simona Tagli si sono rifiutati di unirsi al gruppo e hanno preso le difese di Beatrice. Recentemente le due concorrenti si sono ritrovate in piscina e la showgirl oggi parrucchiera ha spiegato il suo punto di vista.

Leggi anche: “Quello che mi hanno fatto al ristorante”. Il Grande Fratello le intima di non parlare, ma Beatrice racconta a Simona





Simona e le parole su Beatrice e il resto del gruppo

Simona Tagli si è rivolta così a Beatrice: “Tu stai benissimo, poi ci sono delle persone che non hanno proprio niente da dare… viene fuori talmente un carattere forte da te, che non hai un’età. Tu sei e basta“. Ancora una volta la neo-entrata prende posizione e il suo comportamento piace a molti telespettatori.

Beatrice risponde: “Beh, comunque qua un po’ di conti li ho dovuti fare. Mi ha fatto il doppio effetto, perché da una parte ho dovuto fare i conti con delle generazioni che hanno le mamme della mia… dall’altra non avendo la responsabilità dei figli qui son tornata ai miei trent’anni”.

Simona a Beatrice: -“Stai benissimo, poi ci sono delle persone che non hanno proprio…viene fuori talmente un carattere forte da te che non hai un’età TU SEI”



Grazie Simona per queste parole ❤️‍🩹#grandefratello #gfpic.twitter.com/upk9JuIvhg — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 16, 2024

A bordo piscina c’era anche Stefano Miele, uno dei pochi che si schiera spesso dalla parte di Beatrice. Molti i commenti a favore di Simona e Beatrice: “L’autoironia di Beatrice, e la sua consapevolezza di donna e madre: imparate a vivere ragazzine bulle e analfabete” e ancora “Dovremo insegnare ai giovani che prendersi del tempo per affrontare le sofferenze è un tempo ben speso, che per combattere le proprie battaglie si paga un prezzo, che omologarsi a tutti e tutto non paga, che definire matta una donna forte è lo strumento degli uomini vigliacchi”.

“È triste, guardate e rendetevi conto”. Grande Fratello, cosa è successo a Beatrice